مدير مركزي بوزارة الدفاع الوطني لمديرية أمن الجيش الفريق محمد قايدي .

ڄۚــۏڪــﯡڧ
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السلام عليكم و رحمة الله
الفريق محمد قايدي هو رئيس دائرة الاستعلام والأمن والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي الوطني
ولد سنة 1961 م . بـيلل ولاية غيليزان وتعود أصول عائلته من تابلاط الواقعة بـ ولاية المدية ولد الفريق محمد قايدي ونشأ وترعرع أسرةٍ ملتزمة محافظة، وكعادة أقرانه في ذلك الزمن؛ زاوج بين دراسته النظامية الحديثة، والدراسة الجوامعية المسجدية، فإلتحق إلى جانب دخوله المدرسي، بكتّاب إحدى زوايا ولاية مستغانم العلمية، لحفظ القرآن العظيم، فكانت نشأته، نشأةً سليمة محافظة..
في فترة السبعينيات من القرن الماضي قام الرئيس الراحل هواري بومدين بـ تأسيس مدرسة اشبال الثورة والتي يقوم مقامها في زماننا هذا مدرسة أشبال الأمة، وذلك من أجل تزويد مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بإطاراتٍ سامية متخصصة في شتى المجالات وشابة، هذه المدرسة تم غلقها سنة 1986م، من طرف الجنرال خالد نزار، وقد كان حينها يشغل منصب وزير الدفاع.
كان الفريق محمد قايدي من بين أشبال تلك المدرسة، إذ تخرج بشهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي. تحت تخصص «برمجة». ويعد الفريق محمد قايدي من بين الضباط القلائيل في الجيش الوطني الشعبي، الذين حصلوا على تكوين في 3 تخصصات مختلفة، وقد برع فيها جميعا، فهو ذو تكوين قاعدي في سلاح المدفعية، وعمل فيه لسنوات، كما حصل على عدة دورات تكوين في الأمن والاستخبارات، وتقلد مناصب مهمة في هذا المجال، وشغل مناصب ادارية مهمة في تخصصات عدة.
اشتهر الرائد محمد قايدي في منتصف التسعينات بسبب جرأته وشجاعته الشديدة ، كما عرف بإستقامته والتزامه الديني.
رقي في عام 2014 إلى رتبة لواء وتقلد في عام 2018 منصب مدير مركزي بوزارة الدفاع الوطني لمديرية أمن الجيش.
ساهم بشكل كبير في الحملة على الفساد التي نفذت في الفترة بين افريل 2019 و شهر ديسمبر، من نفس السنة، وباشرت مصالحه تحقيقات معمقة في اغلب قضايا الفساد، التي عالجتها محاكم جزائرية مدنية وعسكرية لاحقا.
الفريق محمد قايدي هو رئيس دائرة الاستعلام والأمن والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي الوطني
ولد سنة 1961 م . بـيلل ولاية غيليزان وتعود أصول عائلته من تابلاط الواقعة بـ ولاية المدية ولد الفريق محمد قايدي ونشأ وترعرع أسرةٍ ملتزمة محافظة، وكعادة أقرانه في ذلك الزمن؛ زاوج بين دراسته النظامية الحديثة، والدراسة الجوامعية المسجدية، فإلتحق إلى جانب دخوله المدرسي، بكتّاب إحدى زوايا ولاية مستغانم العلمية، لحفظ القرآن العظيم، فكانت نشأته، نشأةً سليمة محافظة..
في فترة السبعينيات من القرن الماضي قام الرئيس الراحل هواري بومدين بـ تأسيس مدرسة اشبال الثورة والتي يقوم مقامها في زماننا هذا مدرسة أشبال الأمة، وذلك من أجل تزويد مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بإطاراتٍ سامية متخصصة في شتى المجالات وشابة، هذه المدرسة تم غلقها سنة 1986م، من طرف الجنرال خالد نزار، وقد كان حينها يشغل منصب وزير الدفاع.
كان الفريق محمد قايدي من بين أشبال تلك المدرسة، إذ تخرج بشهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي. تحت تخصص «برمجة». ويعد الفريق محمد قايدي من بين الضباط القلائيل في الجيش الوطني الشعبي، الذين حصلوا على تكوين في 3 تخصصات مختلفة، وقد برع فيها جميعا، فهو ذو تكوين قاعدي في سلاح المدفعية، وعمل فيه لسنوات، كما حصل على عدة دورات تكوين في الأمن والاستخبارات، وتقلد مناصب مهمة في هذا المجال، وشغل مناصب ادارية مهمة في تخصصات عدة.
اشتهر الرائد محمد قايدي في منتصف التسعينات بسبب جرأته وشجاعته الشديدة ، كما عرف بإستقامته والتزامه الديني.
رقي في عام 2014 إلى رتبة لواء وتقلد في عام 2018 منصب مدير مركزي بوزارة الدفاع الوطني لمديرية أمن الجيش.
ساهم بشكل كبير في الحملة على الفساد التي نفذت في الفترة بين افريل 2019 و شهر ديسمبر، من نفس السنة، وباشرت مصالحه تحقيقات معمقة في اغلب قضايا الفساد، التي عالجتها محاكم جزائرية مدنية وعسكرية لاحقا.