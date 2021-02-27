قائمة الأطعمة "الخارقة" لتنظيف الكبد من السموم في بضعة أيام

نشر موقع "تايمز نيوز ناو" الهندي تقريرا حول الأطعمة التي تساهم بشكل فعال في تخليص الكبد من تراكم السموم فيه وتعزز وظائفه.ومن أجل المحافظة على صحة الكبد يجب، حسب الموقع، تجنب بعض الأطعمة التي تضره؛ ومن بينها الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ونسبة عالية من السكر والملح والأطعمة المقلية بما في ذلك الوجبات السريعة أو وجبات المطاعم ، وكذلك يجب تجنب تناول الكحول والخبز الأبيض والأرز والمعكرونة ولحوم البقر واللحوم الجاهزة الغنية بالدهون المشبعة والأطعمة السكرية كالحلوى والبسكويت والمشروبات الغازية وعصائر الفواكه.بالمقابل، دعا التقرير إلى تناول أطعمة قال إنها تؤدي وظائف "خارقة" تقوم بتنظيف الكبد وتخلصه من السموم في ظرف أيام معدودة فقط.وتشمل الأطعمة التي تنظف الكبد الوجبات المتوازنة التي تحتوي على الحبوب والفواكه والخضروات واللحوم والفاصوليا والحليب والزيت، والأطعمة الغنية بالألياف، فيما يشير التقرير الى أن القهوة تقلل من كمية إنزيمات الكبد غير الطبيعية للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكبد.كما تشمل توصيات تنظيف الكبد أيضا شرب الكثير من الماء الذي يمنع الجفاف ويساعد الكبد على العمل بشكل أفضل، وتناول البروكلي والسبانخ واللفت التي تساهم بشكل فعال في إنقاص الوزن بشكل عام مما يساعد على منع تراكم الدهون في الكبد.كما تمنح الكربوهيدرات من الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان طاقة للجسم وتحسن صحة الكبد، دون نسيان الجوز والحليب وبذور عباد الشمس وزيت الزيتون والثوم والشاي الأخضر التي تعد من الأطعمة المفيدة لتنظيف الكبد من السموم بطريقة طبيعية.