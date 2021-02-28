ما هو معسكر "أوشفيتز" رمز المحرقة النازية؟

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في الذكرى 76 لعملية تحرير معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتز"،

نعود بكم في هذا التقرير، على أبرز ملامح هذا المركز الذي يعتبر أحد أكبر معسكرات الاعتقال والإبادة ورمز المحرقة النازية

وبدأت عمليات الإبادة أوائل عام 1942، حيث تم ترحيل مليون وثلاثمائة ألف شخص على الأقل إلى أوشفيتز.ولاحقا أنشئ معسكر ثالث، في ضواحي مدينة مونوفيتز.