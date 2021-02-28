ما هو معسكر "أوشفيتز" رمز المحرقة النازية؟

ڄۚــۏڪــﯡڧ
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 1 مارس 2017
- المشاركات
- 690
- النقاط
- 31
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله اعضاء اللمة و كل الزوار
في الذكرى 76 لعملية تحرير معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتز"،
نعود بكم في هذا التقرير، على أبرز ملامح هذا المركز الذي يعتبر أحد أكبر معسكرات الاعتقال والإبادة ورمز المحرقة النازية
في أبريل 1940 أمر هاينريش هيملر ، قائد قوات النخبة النازية. بإقامة معسكر في مدينة أوشفيشيم جنوب بولندا، وبعد عام ضم المعسكر 11 ألف سجين.
في تلك الفترة، أمر هاينريش هيملر ببناء معسكر ثان، وبداية كان الهدف من بنائه استيعاب أعداد أسرى الحرب المتزايدة، لكنه تحول لاحقا إلى معسكر لاعتقال وإبادة اليهود.
وبدأت عمليات الإبادة أوائل عام 1942، حيث تم ترحيل مليون وثلاثمائة ألف شخص على الأقل إلى أوشفيتز. وقتل آنذاك مليون ومئة ألف شخص تقريبا، 90 بالمئة منهم يهود. معظمم الضحايا أعدموا في غرف غاز، ولاحقا أنشئ معسكر ثالث، في ضواحي مدينة مونوفيتز.
وأمام تقدم الجيش الأحمر، قرر هيملر في نهاية عام 1941 وقف عمليات القتل وتدمير منشآت غرف الغاز.
في الذكرى 76 لعملية تحرير معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتز"،
نعود بكم في هذا التقرير، على أبرز ملامح هذا المركز الذي يعتبر أحد أكبر معسكرات الاعتقال والإبادة ورمز المحرقة النازية
في أبريل 1940 أمر هاينريش هيملر ، قائد قوات النخبة النازية. بإقامة معسكر في مدينة أوشفيشيم جنوب بولندا، وبعد عام ضم المعسكر 11 ألف سجين.
في تلك الفترة، أمر هاينريش هيملر ببناء معسكر ثان، وبداية كان الهدف من بنائه استيعاب أعداد أسرى الحرب المتزايدة، لكنه تحول لاحقا إلى معسكر لاعتقال وإبادة اليهود.
وبدأت عمليات الإبادة أوائل عام 1942، حيث تم ترحيل مليون وثلاثمائة ألف شخص على الأقل إلى أوشفيتز. وقتل آنذاك مليون ومئة ألف شخص تقريبا، 90 بالمئة منهم يهود. معظمم الضحايا أعدموا في غرف غاز، ولاحقا أنشئ معسكر ثالث، في ضواحي مدينة مونوفيتز.
وأمام تقدم الجيش الأحمر، قرر هيملر في نهاية عام 1941 وقف عمليات القتل وتدمير منشآت غرف الغاز.
أخلي المعسكر سريعا من السجناء ثم بدأ في منتصف شهر يناير/كانون الثاني 1945 بما عرف بمسيرات الموت. في 27 من شهر يناير سقط المعسكر بيد الجيش السوفييتي ليعثر على 7000 ناج فقط.
هنا فيديو لمعسكر اوشفيتز أكبر معسكرات النازية للاعتقال
سنفعل هادا باسرائيل يوما ما ان شاء لله ..
الى لقاء
هنا فيديو لمعسكر اوشفيتز أكبر معسكرات النازية للاعتقال
سنفعل هادا باسرائيل يوما ما ان شاء لله ..
الى لقاء