طرق للوقاية من السكتة الدماغية

ناصر dz

ناصر dz

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طرق للوقاية من السكتة الدماغية













تحتاج إلى اتباع خمس قواعد عالمية لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حسب صحيفة "إكسبرس".
نقلت الصحيفة عن خبراء من كلية الطب بجامعة هافارد أن الوقاية من السكتة الدماغية يجب أن تبدأ على الفور. للقيام بذلك، أولاً وقبل كل شيء، من الضروري تقليل تناول الملح. يجب أن تقلل من تناول النقانق والرقائق واللحوم والأسماك المدخنة، وفقا لـ"سبوتنيك".

ثانيًا، يوصي الأطباء بممارسة الرياضة بانتظام لتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.
يجب أن تولي اهتمامًا وثيقًا لنظامك الغذائي - يوصى بتناول الأسماك الزيتية وبذور اللفت والذرة وزيوت عباد الشمس والأفوكادو واللوز.
رابعًا، ينصح الأطباء بزيادة تناول الخضروات والفواكه.
من الضروري أيضًا الإقلاع عن التدخين. يقول الأطباء إن الإدمان يمكن أن يرفع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ويسبب أضرارًا جسيمة للجسم كله
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
إلياس

إلياس

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ربي يشفي كل مريض يا رب العالمين اجمعين
سلمت يمناك على المعلومات القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
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