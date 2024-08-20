السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



كل ما يخص تحليل السكر التراكمي



ما هو تحليل السكر التراكمي؟

وما هي أهميته ؟

و ما هي دواعي تحليل السكر التراكمي ؟



تحليل السكر التراكمي هو أحد التحاليل الشائع استخدامها لتشخيص مرض السكري

عند ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى مريض السكري

يبدأ الجلوكوز بالارتباط مع جزيئات الهيموغلوبين و البروتين المكون لخلايا الدم الحمراء

ليكون الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي hémoglobine glycosylée وهو ما يتم فحص نسبته في تحليل السكر التراكمي



و بما أن عمر خلايا الدم الحمراء هو ثلاثة أشهر يبين تحليل السكر التراكمي معدل مستوى السكر في الدم في الثلاثة شهور السابقة للتحليل

و يعد فحص السكر التراكمي مهم لتحديد فعالية العلاج و مدى إلتزام المريض به و يتم الفحص بسحب عينة من دم المريض و ينصح بالقيام به كل ثلاث اشهر



شروط تحليل السكر التراكمي



لا يوجد عادة أي إجراءات واجب اتباعها قبل إجراء فحص السكر التراكمي. وكثيراً ما يتساءل المريض عن وجوب الصيام قبل إجراء تحليل السكر التراكمي، وفي الواقع أن الصيام لا يؤثر على نتيجة التحليل، وبالتالي من الممكن إجراؤه بعد تناول الطعام.



لكن هناك أمور أخرى يمكن أن تؤثر على نتيجة تحليل السكر التراكمي ومنها تناول المكملات الغذائية، مثل فيتامين ج أو فيتامين هـ، بالإضافة إلى بعض الأمراض التي تؤثر على الهيموغلوبين.





معدل السكر التراكمي الطبيعي

تظهر نتائج تحليل السكر التراكمي بالانجليزي، حيث يكون جدول السكر التراكمي الطبيعي كالتالي:



معدل السكر التراكمي للأشخاص الأصحاء يكون بين 4% - 5.6%



معدل السكر التراكمي لكبار السن ولمرضى السكري: يجب أن يحاول المريض إبقاء معدل السكر التراكمي أقل من 7%، لأن كلما زاد المعدل عن هذا الحد فإن خطورة الإصابة بمضاعفات السكري تزداد، ويعتبر السكر التراكمي 10 رقماً مرتفعاً وخطيراً.



معدل السكر التراكمي الطبيعي للحامل

يختلف معدل السكر التراكمي الطبيعي للحامل بناء على مرحلة الحمل:



خلال الثلث الأول من الحمل يجب ألا يزيد معدل السكر التراكمي عن 6.1%، و ذلك لتقليل خطر إصابة الجنين بتشوهات خلقية و يعتبر معدل السكر التراكمي 6% هو الحد الأقصى

في الثلثين الثاني و الثالث يعطي تحليل السكر التراكمي نتيجة طبيعية أقل من النتيجة الحقيقية أي أن مستوى السكر قد يكون مرتفعاً و مع ذلك يكون معدل السكر التراكمي ضمن الطبيعي

لذلك لا يعتمد على معدل السكر التراكمي لتقييم مستوى السكر في حالة الحامل بل يتم مراقبة مستوى السكر قبل الطعام و بعد الطعام بشكل يومي



أمراض تسبب إرتفاع نتيجة تحليل السكر التراكمي



يمكن أن ترتفع نسبة الهيموجلوبين السكري في الدم على الرغم من عدم إصابة المريض بالسكري فهناك عدد من الأمراض الأخرى التي تعمل على رفع السكر التراكمي منها:

الفشل الكلوي.

إرتفاع مستوى الدهون الثلاثية في الدم



أمراض تسبب إنخفاض نتيجة تحليل السكر التراكمي



أيضاً هناك عدد من الأمراض التي تعمل على خفض السكر التراكمي منها:

فقدان الدم الحاد أو المزمن.

الأنيميا المنجلية.





اعراض ارتفاع السكر التراكمي:



ينتج إرتفاع السكر التراكمي أصلاً من إرتفاع مستوى السكر في الدم

لذلك فإن إرتفاع السكر التراكمي هو عرض من أعراض إرتفاع السكري بجانب الأعراض الأخرى التالية:

شعور متزايد بالعطش

ضبابية في الرؤية

صداع

الحاجة المتكررة للتبول

فقدان الوزن

إرهاق



أسأل الله السلامة و دوام الصحة و العافية للجميع ​