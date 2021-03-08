رِجلِي اليسرى و 20 سنة من الالم

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم
احبتي في اللمة
و الله مانيش عارف منين راح نبدا او واش راح نقول
مشكلتي مع الالم المتواصل في قدمي اليسرى
فمنذ 20 سنة لا يكاد يتوقف الألم
ففي 2001 اصبت بشلل نصفي
خصوصا على مستوى الرجل اليسرى
فكان الألم لا يتوقف و كان شديدا إلى درجة انني كان يغمى علي
فلا المسكنات و لا الحقن اوقفت الألم
القصة كاملة في هذا العنوان
تواصل الألم لمدة ست اشهر ليلا و نهارا
و ظننت انها القاضية
و شفاني الله بسبب رجل حكيم عالجني بطريقة غير عادية
لكن بقيت اعرج من نفس الرجل
و احس انها غير طبيعية
ثم وقع معي آرني حاد في نفس الجهة و هي القدم اليسرى
لمدة سنوات و الألم كبيرا
و المسكنات لا تتوقف عندي
قبل ان يتطور
و يصل الى حد وجوب التدخل الجراحي
فعلا اجريت العملية
و قبل فترة اكتشفت ان احد الشرايين الموجودة في الساق اليسرى
فيها ترسبات و بسببها يقع لي الكثر من الألم
و للأسف في هته الايام تطور الامر الى ألم حاد ايضا و في نفس القدم
لا اقدر على السير و اعرج في مشيتي
و اصلي جالسا
و آخذ مسكنات للألم
اذن عشرون سنة من الألم و في نفس الجهة
و هي القدم اليسرى
و الله المستعاان
و الله المستعااان
احبتي في اللمة
و الله مانيش عارف منين راح نبدا او واش راح نقول
مشكلتي مع الالم المتواصل في قدمي اليسرى
فمنذ 20 سنة لا يكاد يتوقف الألم
ففي 2001 اصبت بشلل نصفي
خصوصا على مستوى الرجل اليسرى
فكان الألم لا يتوقف و كان شديدا إلى درجة انني كان يغمى علي
فلا المسكنات و لا الحقن اوقفت الألم
القصة كاملة في هذا العنوان
قصتي مع المرض ألم كبير لكن.....
السلام عليكم احبابي و اخواني في اللمة اليوم رايح نحكيلكم على تجربة غريبة و صعيبة انا انسان رياضي في زمناتي كنت لاعب كوورة ممتاز و فنان و كنت عندي لياقة بدنية مليحة صراتلي حاجة عمري ما كنت نتخيلها حاجة غريبة ماهيش مفهومة حتى لليوم في أوت من سنة 2001 حوالي الساعة الثانية بعد صلاة الظهر كنا...
www.4algeria.com
و ظننت انها القاضية
و شفاني الله بسبب رجل حكيم عالجني بطريقة غير عادية
لكن بقيت اعرج من نفس الرجل
و احس انها غير طبيعية
ثم وقع معي آرني حاد في نفس الجهة و هي القدم اليسرى
لمدة سنوات و الألم كبيرا
و المسكنات لا تتوقف عندي
قبل ان يتطور
و يصل الى حد وجوب التدخل الجراحي
فعلا اجريت العملية
و قبل فترة اكتشفت ان احد الشرايين الموجودة في الساق اليسرى
فيها ترسبات و بسببها يقع لي الكثر من الألم
و للأسف في هته الايام تطور الامر الى ألم حاد ايضا و في نفس القدم
لا اقدر على السير و اعرج في مشيتي
و اصلي جالسا
و آخذ مسكنات للألم
اذن عشرون سنة من الألم و في نفس الجهة
و هي القدم اليسرى
و الله المستعاان
و الله المستعااان
قسما سأنتصر , سيكون مرضي سبب لسعادتي
بسم الله أحبتي الأكارم في اللمة المباركة طبيعة الانسان أن يمر بين لحظات ضعف قوة فالشجرة قبل ان يقوى ساقها تكون لينة . فتكافح و تصارع العواصف و الثلوج و الرياح و كذا الشمس الحارقة ليشتدّ عودها و تقوى بهدوء و كبرياء فسيّدنا محمد و أصحابه لم يصلوا المجد و هم في قصور بل عانوا ما عانوه و اشتّت عليهم...
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