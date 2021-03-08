رِجلِي اليسرى و 20 سنة من الالم

قصتي مع المرض ألم كبير لكن..... السلام عليكم احبابي و اخواني في اللمة اليوم رايح نحكيلكم على تجربة غريبة و صعيبة انا انسان رياضي في زمناتي كنت لاعب كوورة ممتاز و فنان و كنت عندي لياقة بدنية مليحة صراتلي حاجة عمري ما كنت نتخيلها حاجة غريبة ماهيش مفهومة حتى لليوم في أوت من سنة 2001 حوالي الساعة الثانية بعد صلاة الظهر كنا...

قسما سأنتصر , سيكون مرضي سبب لسعادتي بسم الله أحبتي الأكارم في اللمة المباركة طبيعة الانسان أن يمر بين لحظات ضعف قوة فالشجرة قبل ان يقوى ساقها تكون لينة . فتكافح و تصارع العواصف و الثلوج و الرياح و كذا الشمس الحارقة ليشتدّ عودها و تقوى بهدوء و كبرياء فسيّدنا محمد و أصحابه لم يصلوا المجد و هم في قصور بل عانوا ما عانوه و اشتّت عليهم...

السلام عليكماحبتي في اللمةو الله مانيش عارف منين راح نبدا او واش راح نقولمشكلتي مع الالم المتواصل في قدمي اليسرىفمنذ 20 سنة لا يكاد يتوقف الألمففي 2001 اصبت بشلل نصفيخصوصا على مستوى الرجل اليسرىفكان الألم لا يتوقف و كان شديدا إلى درجة انني كان يغمى عليفلا المسكنات و لا الحقن اوقفت الألمالقصة كاملة في هذا العنوانتواصل الألم لمدة ست اشهر ليلا و نهاراو ظننت انها القاضيةو شفاني الله بسبب رجل حكيم عالجني بطريقة غير عاديةلكن بقيت اعرج من نفس الرجلو احس انها غير طبيعيةثم وقع معي آرني حاد في نفس الجهة و هي القدم اليسرىلمدة سنوات و الألم كبيراو المسكنات لا تتوقف عنديقبل ان يتطورو يصل الى حد وجوب التدخل الجراحيفعلا اجريت العمليةو قبل فترة اكتشفت ان احد الشرايين الموجودة في الساق اليسرىفيها ترسبات و بسببها يقع لي الكثر من الألمو للأسف في هته الايام تطور الامر الى ألم حاد ايضا و في نفس القدملا اقدر على السير و اعرج في مشيتيو اصلي جالساو آخذ مسكنات للألماذن عشرون سنة من الألم و في نفس الجهةو هي القدم اليسرىو الله المستعاانو الله المستعااان