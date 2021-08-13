شيء غريب اعاني منه

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,691
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
احبتي و اخواني في اللمة الطيبة
عندي سنوات و انا اعاني من الم يبدأ من الرقية حتى اصابع اقدامي الم و إرهاق و عياء و اعاني من الم شديد على مستوى الورك الأيسر
قبل مدة عملت عملية للانزلاق الغضروفي على مستوى الظهر ، نقص الألم لمدة ثم رجع

كنت اتناول المسكنات لكن كل مرة المسكن يفقد الفعالية تاعه فارجع الى مسكن اقوى منه

هذه السنة عملت برنامج رقية و قال الراقي أنه سحر اسود ، عملت برنامج اللرقية و الحجامة بديت اتحسن
لكن بسبب كورونا توقفت عن الرقية لأن الراقي يعيش في منطقة موبوءة

قبل أشهر رجعلي الألم و بشدة في كامل جسمي و خصوصا على ساقي الأيسر من الورك حتى الاصابع
الان راني في شهر مستلقي على ظهري و ما مقدرش نوقف و اذا وقفت يحكمني السطر و ما نقدرش نمشي و نوقف اعوج و مايل على الجهة اليسرى ، نوقف ثواني و نرجع للفراش ، ناكل راقد و نشرب راقد و نصلي راقد ، حتى في الفراش اجد صعوبة باش نبدل وضعيتي ، اقوى مسكنات الألم حقن و كبسولات و أدوية مخدرة ما نفعتنيش حتى الحمام اكرمكم الله لا أذهب إليه كما اريد بل الوقت الذي ينقص وجعي اذهب اليه احيانا مرة واحدة و بصعوبة علما انني مريض بالسكري ايضا ، الحمد لله كلش كاتبه ربي و اللهم تقبل صبري وابدلني خيرا


احزن كثيرا كي نشوف بناتي حزينات باكيات كل صباح يطلوا علي من باب الغرفة آملين أن يجدوني واقفا امشي , لكن يخيب أملهم
لانني في الليل وعدتهن انهن في الصباح سيجدونني واقفا انتظرهن

و احزن كلما سألني ابني ابي متى ترافقني الى ملعب كرة القدم مثلما كنا تفعل ، و اشتقت حياة طبيعية ليس فيها الم و اوجاع و أدوية ، اشتاق الى المصحف و الى المسجد و إلى الجمعيات الخيرية اشتاق الى السير و الرياضة اشتاق الى مرافقة زوجتى

احاسيس ممزوجة بين الامل و الألم و حسن الظن بالله
لكن عواطفي تغلبني احيانا و اجد عشر سنوات من عمري راحت كلها اوجاع و الم ، فاتتني فيها الكثير من الأشياء
ليتني اقدر على لحاق ما فاتني و اضبط الكثير من الأمور
و الله المستعان
ربي تعلم اني كتبت الموضوع لاجد بعض الراحة و ليس جزعا

فالحمد لله دائما و ابدا و على كل حال و في كل حال​
 
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ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
349
النقاط
521
محل الإقامة
تحت التراب ...
الجنس
أنثى
🥺🥺😭😭😭😭😭💔
صراحة لما قرأت موضوعك بكيت
انا لست بارعة في الكلمات مي ربي سبحانوا
قادر على كل شيىء و كثرة دعاء و صدقات مليحه وحنا عائلة لمة بدورنا مش رح ننساوك بدعاوتنا و باذن الله ربي يخلينا مجتمعين لداك الوقت ونشوفوا موضوع آخر تملاه الفرحه
و ربي يحميك وليداتك وزوجتك الكريمه 🤍✨
شفاك الله 🤲🤲
 
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