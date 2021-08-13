شيء غريب اعاني منه

السلام عليكم

احبتي و اخواني في اللمة الطيبة

عندي سنوات و انا اعاني من الم يبدأ من الرقية حتى اصابع اقدامي الم و إرهاق و عياء و اعاني من الم شديد على مستوى الورك الأيسر

قبل مدة عملت عملية للانزلاق الغضروفي على مستوى الظهر ، نقص الألم لمدة ثم رجع



كنت اتناول المسكنات لكن كل مرة المسكن يفقد الفعالية تاعه فارجع الى مسكن اقوى منه



هذه السنة عملت برنامج رقية و قال الراقي أنه سحر اسود ، عملت برنامج اللرقية و الحجامة بديت اتحسن

لكن بسبب كورونا توقفت عن الرقية لأن الراقي يعيش في منطقة موبوءة



قبل أشهر رجعلي الألم و بشدة في كامل جسمي و خصوصا على ساقي الأيسر من الورك حتى الاصابع

الان راني في شهر مستلقي على ظهري و ما مقدرش نوقف و اذا وقفت يحكمني السطر و ما نقدرش نمشي و نوقف اعوج و مايل على الجهة اليسرى ، نوقف ثواني و نرجع للفراش ، ناكل راقد و نشرب راقد و نصلي راقد ، حتى في الفراش اجد صعوبة باش نبدل وضعيتي ، اقوى مسكنات الألم حقن و كبسولات و أدوية مخدرة ما نفعتنيش حتى الحمام اكرمكم الله لا أذهب إليه كما اريد بل الوقت الذي ينقص وجعي اذهب اليه احيانا مرة واحدة و بصعوبة علما انني مريض بالسكري ايضا ، الحمد لله كلش كاتبه ربي و اللهم تقبل صبري وابدلني خيرا





احزن كثيرا كي نشوف بناتي حزينات باكيات كل صباح يطلوا علي من باب الغرفة آملين أن يجدوني واقفا امشي , لكن يخيب أملهم

لانني في الليل وعدتهن انهن في الصباح سيجدونني واقفا انتظرهن



و احزن كلما سألني ابني ابي متى ترافقني الى ملعب كرة القدم مثلما كنا تفعل ، و اشتقت حياة طبيعية ليس فيها الم و اوجاع و أدوية ، اشتاق الى المصحف و الى المسجد و إلى الجمعيات الخيرية اشتاق الى السير و الرياضة اشتاق الى مرافقة زوجتى



احاسيس ممزوجة بين الامل و الألم و حسن الظن بالله

لكن عواطفي تغلبني احيانا و اجد عشر سنوات من عمري راحت كلها اوجاع و الم ، فاتتني فيها الكثير من الأشياء

ليتني اقدر على لحاق ما فاتني و اضبط الكثير من الأمور

و الله المستعان

ربي تعلم اني كتبت الموضوع لاجد بعض الراحة و ليس جزعا



فالحمد لله دائما و ابدا و على كل حال و في كل حال​