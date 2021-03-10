lailad
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يعتبر التداول هو حديث العصر لأنه مجال مربح جدا ومجال شاسع يمكن أن تحقق منه الاف الدولارات ولكن بطبيعة الحال ليس بالسهل أن تكون متداول و "التداول" يعني ببساطة "مبادلة شيء بآخر". ونحن عادة نفهم ذلك على أنه مبادلة السلع مقابل المال أو بعبارة أخرى ببساطة، شراء شيء ما. عندما نتحدث عن التداول في الأسواق المالية، نستخدم نفس المبدأ. ... إذا زادت قيمة تلك الأسهم، فإنه يكسب المال عن طريق بيعها مرة أخرى بسعر أعلى.وفي شرحنا هذا سنتعرف على شركة رائعة إسمها theliquidity
الشركة تقدم بيئة آمنة للمتداولين في جميع أنحاء العالم على مستوى التجزئة والمؤسسات للوصول إلى الأسواق المالية العالمية في بيئة منظمة جيدًا. توفر Liquidity LTD تجربة وساطة مؤتمنة بالكامل عبر شبكات ECN / STP مع الحد الأدنى من التدخل البشري ، وهذا يوفر للمتداولين مجالًا متكافئًا للتداول وتحقيق المزيد من الربحية دون تضارب في المصالح في بيئة تداول آمنة ومضمونة.
حسنا الشركة تقدم مجموعة من الحسابات للمتداولين أول حساب يمكن أن تقوم بالتداول من خلاله بـ 10 دولار فقط وهذا شيء رائع جدا لان هناك العديد من الشركات التي تقدم لكم أعلى مبلغ للتداول وهذا ليس بالشيء الجيد لكن شركة theliquidity حاليا تظهر من أحسن الشركات في وضع أقل مبلغ للمتداولين وأيضا حتى الرافعة المالية تظهر جيدة جدا وأما إذا أردت التداول بشكل إحترافي أكثر هناك حساب ثاني يمكن أن تقوم بالإيداع 1000 دولار لكن الحساب الثاني هو أكثر إحتراف من حيث الملبغ لكن تتداول بشكل أمن جدا وأيضا لديك الفرصة أن تضاعف أرباحك بشكل أمن وأيضا لديك فرصة في تسير حسابك بهذا المبلغ وهناك حساب أخر متوسط المبلغ يمكن أن تبدأ بمبلغ 100 دولار فقط ورافعة مالية جيدة.
أما عن المنصة الخاصة بالتداول التي تعتمدها الشركة هي METATRADER 4 ومصممة للمتداولين الذين يبحثون عن ميزة في تداولهم ، توفر منصة MT4 الخاصة بهم واجهة غنية وسهلة الاستخدام في بيئة تداول عالية التخصيص للمساعدة في تحسين أداء التداول الخاص بك.
تُعرف منصة MT4 جيدًا بإمكانياتها المتنوعة في التحليل الفني والقدرة على تشغيل روبوتات الفوركس.
وشركة theliquidity توفر لك السيولة أدوات تداول عالية الجودة ، مثل 62 زوجًا من العملات والنفط الخام ومجموعة واسعة من مؤشرات الأسهم - اختر ما تريد تداوله عبر الشركة التي حاليا تعتبر من أحسن الشركات في أقل مبلغ للإيداع.
حسنا أما كيف تكون متداول داخل الشركة هذا بسيط جدا يمكن أن تفتح حساب وتقوم بتفعيل الحساب الخاص بك بعد ذلك تقوم بإيداع المال ثم يمكن أن تتداول بشكل بسيط جدا
وإختر بين 250 أداة للتداول داخل الشركة.
أما بالنسبة للبنوك التي تدعم الشركة فهي عديدة من بينها سكريل وفيزا وبطاقة مصرفية عالمية وأيضا يوجد بنك نيتلير والرائع في الموقع أنه يدعم حتى بايبال على عكس باقي البنوك الاخرى التي لا تدعم بنك بايبال وهذا شيء رائع من الشركة.
رابط الموقع
الشركة تقدم بيئة آمنة للمتداولين في جميع أنحاء العالم على مستوى التجزئة والمؤسسات للوصول إلى الأسواق المالية العالمية في بيئة منظمة جيدًا. توفر Liquidity LTD تجربة وساطة مؤتمنة بالكامل عبر شبكات ECN / STP مع الحد الأدنى من التدخل البشري ، وهذا يوفر للمتداولين مجالًا متكافئًا للتداول وتحقيق المزيد من الربحية دون تضارب في المصالح في بيئة تداول آمنة ومضمونة.
حسنا الشركة تقدم مجموعة من الحسابات للمتداولين أول حساب يمكن أن تقوم بالتداول من خلاله بـ 10 دولار فقط وهذا شيء رائع جدا لان هناك العديد من الشركات التي تقدم لكم أعلى مبلغ للتداول وهذا ليس بالشيء الجيد لكن شركة theliquidity حاليا تظهر من أحسن الشركات في وضع أقل مبلغ للمتداولين وأيضا حتى الرافعة المالية تظهر جيدة جدا وأما إذا أردت التداول بشكل إحترافي أكثر هناك حساب ثاني يمكن أن تقوم بالإيداع 1000 دولار لكن الحساب الثاني هو أكثر إحتراف من حيث الملبغ لكن تتداول بشكل أمن جدا وأيضا لديك الفرصة أن تضاعف أرباحك بشكل أمن وأيضا لديك فرصة في تسير حسابك بهذا المبلغ وهناك حساب أخر متوسط المبلغ يمكن أن تبدأ بمبلغ 100 دولار فقط ورافعة مالية جيدة.
أما عن المنصة الخاصة بالتداول التي تعتمدها الشركة هي METATRADER 4 ومصممة للمتداولين الذين يبحثون عن ميزة في تداولهم ، توفر منصة MT4 الخاصة بهم واجهة غنية وسهلة الاستخدام في بيئة تداول عالية التخصيص للمساعدة في تحسين أداء التداول الخاص بك.
تُعرف منصة MT4 جيدًا بإمكانياتها المتنوعة في التحليل الفني والقدرة على تشغيل روبوتات الفوركس.
وشركة theliquidity توفر لك السيولة أدوات تداول عالية الجودة ، مثل 62 زوجًا من العملات والنفط الخام ومجموعة واسعة من مؤشرات الأسهم - اختر ما تريد تداوله عبر الشركة التي حاليا تعتبر من أحسن الشركات في أقل مبلغ للإيداع.
حسنا أما كيف تكون متداول داخل الشركة هذا بسيط جدا يمكن أن تفتح حساب وتقوم بتفعيل الحساب الخاص بك بعد ذلك تقوم بإيداع المال ثم يمكن أن تتداول بشكل بسيط جدا
وإختر بين 250 أداة للتداول داخل الشركة.
أما بالنسبة للبنوك التي تدعم الشركة فهي عديدة من بينها سكريل وفيزا وبطاقة مصرفية عالمية وأيضا يوجد بنك نيتلير والرائع في الموقع أنه يدعم حتى بايبال على عكس باقي البنوك الاخرى التي لا تدعم بنك بايبال وهذا شيء رائع من الشركة.
رابط الموقع
The Liquidity
Forex Trading with TheLiquidity MT4 platform offers a rich and user-friendly interface in a highly customizable trading environment to help improve your trading performance.The MT4 platform is well known for its diverse technical analysis facility and the ability to run Forex Robots.
theliquidity.com