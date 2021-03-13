طريق التغيير بالثورة ام بالتوبة

السلام عليكم

احبتي في اللمة الطيبة

الحياة امم متدافعة و بشر و حضارات متعاقبة الى ان يرث الله الارض و من عليها

و كل امة تلعن من قبلها او تثني عليها او تستند على اجتهاداتها

لتصل الى مستوى معين من الرفاهية سعيا الى الكمال و مطلبا إلى الراحة و الطمأنينة

من كل النواحي الامنية و الغذائية و بنا تحتية و عمران و صحة و غيرها



لا يخفى عليكم احبتي ان بلادنا تمر بمرحلة حساسة

و مخاض عسير و انتقال دقيق

بين امتين و ادارتين و ارادتين يبدوا انهما تختلفان

لكن بشعب واحد بفكر مستمر لعقود و ردود فعلية مكتسبة اصبحت عادة

بفعل الزمن

فشعبنا تعود لعقود على الريع و البترول

فأصبحت ثقافته السائدة هي من الدولة و على الدولة و ليس للدولة

اي

من الدولة اي العمل في الوظائف العمومية

و على الدولة اي على الدولة توفير كل شيء لشعبها و هو عاطل عن الابداع و العمل

و ليس للدولة اي ما للدولة هو ملكه و ملكه ليس للدولة



حتى اصبح شعبنا يرى انه من حقه افلاس كل شيء عمومي

فهو ملكه و لا يحاسبه عليه احد



و ها نحن نصل الى مطالب التغيير

فأصبح شعبنا يطالب الدولة بالتغيير

و يرى نفسه غير معني به أي غير معني بالتغيير



بينما الحضارات كلها التي وصلت الى الرفاهية

كان اساسها هو المواطن الصالح



و لا خير في الخروج عن السلطان الظالم

و نتائج ذلك دماء و دمار و ارواح ازهقت و لا تغيير حصل

و خير مثال ليبيا و سوريا و اليمن و حتى تونس



لو رأينا بعين العقل و تمعنا في حضارة كحضارة الصين

نجد ان المواطن هو من فعل التغيير حينما تاب من الفساد و تطهر من الانحراف

فمعناة المواطن هو من اخيه المواطن الموظف و التاجر و الاداري

و الطبيب و الفلاح

فالذي يسقي البطاطا من مياه الصرف الصحي هو مواطن يريد التغيير

و الطبيب الذي يترك مريضه و يتاجر بمرضه ايضا يريد التغيير

و الاداري الذي يتأخر و يخرج مبكرا من عمله يريد التغيير

و التاجر الذي يغلي الاسوام يريد التغيير

و هكذا

الجميع يريد التغيير

لكن

لا احد يرى نفسه يجب ان يتغير



في الاخير اقول لكم

التغيير بالتوبة و ليس بالثورة التي يقودها مشبوهين

او مأجورين او اصحاب ايديولوجيات منحرفة كالخوارج و غيرهم

و ليس بالثورة الغير محسوبة العواقب التي تترك فرصة للأعداء لتدمير وطننا

و جعلنا مشردين و لاجئين في بلدان الغير



فاللهم احفظ الجزائر جيشنا و شعبنا و قادتنا و حدودنا



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