كيف يكون التغيير ـ بقلمي

في سنة 1945 خرجت ألمانيا من حربها العالمية منهكة بل و مدمرة و محاصرة

و جل علمائها بين قتيل و اسير

لكن مسيرة التغيير عند الالمان لم تتعطل بل انطلقت بكل قوة

ليس بالآلات او الماركات او الماكينات او المصانع لأنه لم يكن هناك شيء فيه حياة غداة حرها الشرسة

ألمانيا في هته السنة كانت عبارة عن مقبرة كبيرة و رائحة الموت في كل مكان

و لم يكن فيها حجرا على حجر لا جدار و لا بيت

كل شيء سوي بالارض . بل و القنابل الغير متفجرة و الألغام مزروعة في كل مكان

ألمانيا حينها لم تعد ارضا للحياة و لا للعيش و منطق انها إنتهت تماما هته الدولة و لن تعود الى الجغرافيا



لكن

كيف لهته الارض المليئة بالموت من كل و في كل مكان و زمان

كيف لها ان تصبح عملاق اقتصادي نموذجي الاول اوربيا و الفريد من نوعه

و صناعة و ماكينات و سيارات و مصانع و تشييد و هياكل و عمارة

الافضل و الاتقن و الأميز و الاجمل في العالم كأناقة و جمال المارسيدس



سأختصر لكم المسافة و الحديث و احرق المحطات عن كيف و متى و اين كانت البدايات



و اركز لكم عن اللب و مكمن السر

عقلية التفوق الجماعي



الامر كله و السر دقه و جله موجود في العقلية الألمانية

العقلية المتفوقة و العقلية التي لا تقبل بغير التفوق الجماعي و التميز الجماعي

هته العقلية موجودة في عقل كل ألماني

في سنة 1945 لم يكن هناك علماء او تقننيين لكن كانت موجود هته العقلية

في كل مواطن ألماني و هي عقلية المواطنة عندهم و ليس الشعارات

عقلية التغيير و ليس الاحتفالات و المهراجانات

كل ألماني كان يعيي ان التغيير يبدأ منه و ان الحياة ممكنة و بين الاشلاء و الألغام

لأن الألمان يليق بهم التفوق و الرقي و لا شيء آخر

فهم الألمان ان فشلهم يعني اندثارهم و موت ابنائهم او استعبادهم عند بقية الغرب



فلم يرضوا بالذل لجنسهم

و عزموا على البناء و توحدوا حول فكرة واحدة و هي التغيير الجماعي و مافيش روح انهزماية او نقد هدام

و روح معنوية منهزمة بل روح منتصرة متفائلة تدرك ان التغيير يكون

فكان التغيير و البناء و التفوق و كانت دولة ألمانية المتفوقة التي تليق بعقلية التفوق



اذن اذا اردنا التغيير فعلينا ان نغير ثقافتنا و فكرنا الانهزامي و الاستهلاكي و التبذيري و الريعي

و التخريبي و النقدي و الثرثري الى ثقافة البناء و التشييد و المحافظة و الإتقان

و تغيير ثقافة الأخذ فقط و السرقة في الوقت و المال العام و الملك العام الغير محمي



اذن التغيير يبدأ من تغيير الفكر و العقلية