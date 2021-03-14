يتيح لك AirTM إيداع الأموال وسحبها باستخدام أي بنك أو محفظة عبر الإنترنت.
AirTM هي عبارة عن منصة دفع عبر الإنترنت تتيح تحويل العملات الورقية او الاليكترونية إلى أصول رقمية او التبادل مع المحافظ الاخري ،
تم تصميم حساب AirTM الخاص بالمستخدم للعمل مثل حساب جاري إلى حد ما.
يمكن للمستخدمين إيداع وسحب العملة المحلية من وإلى حساب AirTM الخاص بهم. لدى الشركة صرافون في جميع أنحاء العالم يقومون بتسهيل المعاملات
التي تنطوي على عملة ورقية محلية مقابل رسوم ، يكسب الصرافون عمولة لإتمام كل معاملة.
حسابات AirTM ليست حسابات مصرفية. عندما تنشئ حسابًا ، تحصل على محفظة إلكترونية في AirUSD ، يمكنك إيداع الأموال وسحبها
وكذلك إرسال الأموال واستلامها ، اعتمادًا على طريقة الدفع ، ستحصل على رسوم مختلفة.
.....................................
للتسجيل في الموقع: (اضغط هنا)
....................................
للتسجيل في الموقع: (اضغط هنا)
....................................
يسهل AirTM تحويل الأموال من شبكات الدفع الرقمية الحالية بما في ذلك PayPal و Apple Pay و Venmo و Payeer و Advcash و Payoneer و MPesa و Skrill وغيرها الكثير جدا ,
كما يسمح بإيداع وسحب الأموال لبطاقات الهدايا لخدمات مثل Amazon و Airbnb و Google Play و iTunes و Xbox Live و Steam و Netflix و Starbucks وغيرها.
كما تتيح AirTM لمستخدميها إيداع وسحب العملات المشفرة ، وتحديداً Bitcoin و Bitcoin Cash و Ether و XRP و Litecoin و Zcash و Monero و Dogecoin و Tether وغيرها الكثير .
كما يسمح بإيداع وسحب الأموال لبطاقات الهدايا لخدمات مثل Amazon و Airbnb و Google Play و iTunes و Xbox Live و Steam و Netflix و Starbucks وغيرها.
كما تتيح AirTM لمستخدميها إيداع وسحب العملات المشفرة ، وتحديداً Bitcoin و Bitcoin Cash و Ether و XRP و Litecoin و Zcash و Monero و Dogecoin و Tether وغيرها الكثير .
تشمل طرق الإيداع والسحب الخاصة بـ AirTM البنوك وشبكات الأموال الإلكترونية وبطاقات الهدايا والنقد والعملات المشفرة. باستخدام AirTM ، يمكنك إدارة الثروة عبر منصات دفع مختلفة.
يمكنك تخزين ثروتك في مكان واحد ، ثم الوصول إليها بطرق مختلفة. إذا كنت بحاجة إلى سحب أموال AirTM الخاصة بك مقابل عملة محلية حقيقية ،
فيمكنك الاعتماد على شبكة الشركة من الصرافين المدربين في جميع أنحاء العالم
يمكنك تخزين ثروتك في مكان واحد ، ثم الوصول إليها بطرق مختلفة. إذا كنت بحاجة إلى سحب أموال AirTM الخاصة بك مقابل عملة محلية حقيقية ،
فيمكنك الاعتماد على شبكة الشركة من الصرافين المدربين في جميع أنحاء العالم
ويمكنك سحب الأموال إلى البنوك العادية أو محافظ العملات المشفرة أو حتى بطاقات الهدايا. عندما تحتاج إلى سحب أموال من حساب AirTM الخاص بك للحصول على النقد المحلي ،
فسوف يقوم AirTM بمطابقتك مع أمين صندوق محلي او وسيط معتمد مرة أخرى.
فسوف يقوم AirTM بمطابقتك مع أمين صندوق محلي او وسيط معتمد مرة أخرى.
والنتيجة النهائية هي أنه يمكنك إرسال واستقبال المدفوعات في أي مكان في العالم على الفور ومجانا ، حيث تهدف AirTM إلى أن تكون الطريقة الأسرع والأرخص والأكثر ملاءمة لإدارة معاملاتك دون الاعتماد على البنوك التقليدية.
.....................................
للتسجيل في الموقع: (اضغط هنا)
.....................................
للتسجيل في الموقع: (اضغط هنا)
.....................................