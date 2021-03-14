يتيح لك AirTM إيداع الأموال وسحبها باستخدام أي بنك أو محفظة عبر الإنترنت. ​

AirTM هي عبارة عن منصة دفع عبر الإنترنت تتيح تحويل العملات الورقية او الاليكترونية إلى أصول رقمية او التبادل مع المحافظ الاخري ، ​

تم تصميم حساب AirTM الخاص بالمستخدم للعمل مثل حساب جاري إلى حد ما. ​

يمكن للمستخدمين إيداع وسحب العملة المحلية من وإلى حساب AirTM الخاص بهم. لدى الشركة صرافون في جميع أنحاء العالم يقومون بتسهيل المعاملات ​

التي تنطوي على عملة ورقية محلية مقابل رسوم ، يكسب الصرافون عمولة لإتمام كل معاملة. ​

حسابات AirTM ليست حسابات مصرفية. عندما تنشئ حسابًا ، تحصل على محفظة إلكترونية في AirUSD ، يمكنك إيداع الأموال وسحبها ​

وكذلك إرسال الأموال واستلامها ، اعتمادًا على طريقة الدفع ، ستحصل على رسوم مختلفة. ​





يسهل AirTM تحويل الأموال من شبكات الدفع الرقمية الحالية بما في ذلك PayPal و Apple Pay و Venmo و Payeer و Advcash و Payoneer و MPesa و Skrill وغيرها الكثير جدا ,

كما يسمح بإيداع وسحب الأموال لبطاقات الهدايا لخدمات مثل Amazon و Airbnb و Google Play و iTunes و Xbox Live و Steam و Netflix و Starbucks وغيرها.

كما تتيح AirTM لمستخدميها إيداع وسحب العملات المشفرة ، وتحديداً Bitcoin و Bitcoin Cash و Ether و XRP و Litecoin و Zcash و Monero و Dogecoin و Tether وغيرها الكثير . ​

تشمل طرق الإيداع والسحب الخاصة بـ AirTM البنوك وشبكات الأموال الإلكترونية وبطاقات الهدايا والنقد والعملات المشفرة. باستخدام AirTM ، يمكنك إدارة الثروة عبر منصات دفع مختلفة.

يمكنك تخزين ثروتك في مكان واحد ، ثم الوصول إليها بطرق مختلفة. إذا كنت بحاجة إلى سحب أموال AirTM الخاصة بك مقابل عملة محلية حقيقية ،

فيمكنك الاعتماد على شبكة الشركة من الصرافين المدربين في جميع أنحاء العالم ​

ويمكنك سحب الأموال إلى البنوك العادية أو محافظ العملات المشفرة أو حتى بطاقات الهدايا. عندما تحتاج إلى سحب أموال من حساب AirTM الخاص بك للحصول على النقد المحلي ،

فسوف يقوم AirTM بمطابقتك مع أمين صندوق محلي او وسيط معتمد مرة أخرى. ​