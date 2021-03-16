السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ))

كلنا نبحث عن السعادة

منا من يصيب طريقها ويفوز بالسعادة الابدية في الدنيا والاخرة

فهو لن يشقى أينما عاش وأينما اتجه

ومنا من يخطئه يظنها هنا وهناك يجول ويصول ولكنه يظل محزون القلب

مهموم



ومنا من يعرف الطريق لكنه يسوف وياجل العمل والمضي قدما ليمشيه

فعليه أن يتدارك الامر قبل فواته ليفوز بالسعادة في الدارين

وبعضنا الاخر يجهله فهو تائه وضائع في خضم المشاكل وتلاطم

وساوس الشيطان وتلاعب نفسه الامره بالسوء بعقله



فانا هنا لانصح نفسي واياكم ولانبه الغافلين واذكر العارفين واحفز المسوفين

واعلم الجاهلين

طريق السعادة سهل ووالله ما سلكه أحد الا أصبح من السعداء

ووالله لن ياتيه حزن أبدا ولن يقض مضجعه هم بتاتا

وسيبني الفرح قصرا في قلبه ليسكنه ولن يغادره ما دمت على هذا الطريق

سيموت الهم وينتحر الحزن ويتلاشى الغم ويبتعد الضيق

سيولد الفرح ويتكاثر لينجب السعادة والبسمة والامل

سيبتسم قلبك لانك امنت وصدقت وعملت بمقتضى هذه الايه

"ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون"



فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تاملها جيدا ورددها بقلبك قبل لسانك

بعظمتها فأي حزن أو خوف سيقتربان من قلب الله له حفيظ؟

لا والله لن يقترب سوء أبدا فهو وعد ووعده حق جل جلاله.