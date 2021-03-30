بين بكري و اليوم...

صراحة صعب جدا تقارن بين ناس بكري و ناس اليوم بحكم ظروف كل واحد والسياق التاريخي لي عاش فيه..



و لو تشوف مليح، تلقى أكثر الناس تفضل ناس بكري لى ناس اليوم في كلش..



و قليل تلقى واحد يحكي في الموضوع بعقلانية و موضوعية ههه



و أنا مانيش حاب نكسر راسي بالمقارنة..



بصح كاين قاعدة نعرفها أنه كلما قربت من زمن النبوة زاد الخير و كلما بعدت عنه زاد الشر.. ​