بين بكري و اليوم...

أبو مارية
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2020
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- محل الإقامة
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صراحة صعب جدا تقارن بين ناس بكري و ناس اليوم بحكم ظروف كل واحد والسياق التاريخي لي عاش فيه..
و لو تشوف مليح، تلقى أكثر الناس تفضل ناس بكري لى ناس اليوم في كلش..
و قليل تلقى واحد يحكي في الموضوع بعقلانية و موضوعية ههه
و أنا مانيش حاب نكسر راسي بالمقارنة..
بصح كاين قاعدة نعرفها أنه كلما قربت من زمن النبوة زاد الخير و كلما بعدت عنه زاد الشر..
و لو تشوف مليح، تلقى أكثر الناس تفضل ناس بكري لى ناس اليوم في كلش..
و قليل تلقى واحد يحكي في الموضوع بعقلانية و موضوعية ههه
و أنا مانيش حاب نكسر راسي بالمقارنة..
بصح كاين قاعدة نعرفها أنه كلما قربت من زمن النبوة زاد الخير و كلما بعدت عنه زاد الشر..