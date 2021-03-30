بين بكري و اليوم...

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
394
النقاط
521
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
صراحة صعب جدا تقارن بين ناس بكري و ناس اليوم بحكم ظروف كل واحد والسياق التاريخي لي عاش فيه..

و لو تشوف مليح، تلقى أكثر الناس تفضل ناس بكري لى ناس اليوم في كلش..

و قليل تلقى واحد يحكي في الموضوع بعقلانية و موضوعية ههه

و أنا مانيش حاب نكسر راسي بالمقارنة..

بصح كاين قاعدة نعرفها أنه كلما قربت من زمن النبوة زاد الخير و كلما بعدت عنه زاد الشر..
 
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