معنى اسم ديم

ن

ناردين خليل

:: عضو منتسِب ::
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اسم ديم من الأسماء عربية الأصل، يُطلق على الذكور والإناث، إلا أنَّ تسمية الإناث به أكثر، وديم جمع ديمة، معنى اسم ديم ورد في معجم الأسماء بمعنى المطر، وصفة هذا المطر أنه يدوم في السكون، فاسم ديم يدلّ على الخير، فهو من الأسماء العربية جميلة المعنى، فالعرب قديمًا كانوا يستبشرون بالمطر ويعدّونه دليلًا على الخير، إلا أنَّ التسمية به نادرة، وتكثر التسمية بالمفرد من ديم وهو اسم ديمة، واسم ديم يُكتب باللغة الإنجليزيّة على هذا الشكل: "Dim
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
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العمر
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محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
بارك الله فيك
كما قلت سابقا
على الإخوة العرب قراءة قوانين المنتدى مش غير أرواح وحط موضوع
 
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