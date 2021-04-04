اسم ديم من الأسماء عربية الأصل، يُطلق على الذكور والإناث، إلا أنَّ تسمية الإناث به أكثر، وديم جمع ديمة، معنى اسم ديم ورد في معجم الأسماء بمعنى المطر، وصفة هذا المطر أنه يدوم في السكون، فاسم ديم يدلّ على الخير، فهو من الأسماء العربية جميلة المعنى، فالعرب قديمًا كانوا يستبشرون بالمطر ويعدّونه دليلًا على الخير، إلا أنَّ التسمية به نادرة، وتكثر التسمية بالمفرد من ديم وهو اسم ديمة، واسم ديم يُكتب باللغة الإنجليزيّة على هذا الشكل: "Dim