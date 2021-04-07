كيفية استقبال رمضان في 7 خطوات

أهم شيء هي:



- تجنب عقوق الوالدين



- عدم تأجيل صلة الأرحام فلنفترض أنك في خصومة مع إبن عمك فلا تقول ما دام هو لم يتنازل فلن أبادر بالصفح عن ما مضى



- إجتناب الميسر فهو من المفطرات وكثيراً ما تبادر القنوات التلفزية والإذاعية ببث المسابقات التي تشارك فيها عبر إرسالية قصيرة وهي في حقيقة الأمر من الميسر المحرم الذي يفسد الصوم ويوجب القضاء 60 يوماً