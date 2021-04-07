الأفضل في اللمة خلال شهر مارس

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 13,272
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة
احبتي و اخواني
كما تعودنا و اصبح من تقاليد اللمة التكريمات الشهرية
للاعضاء الذين اجتهدوا و للمواضيع المميزة خلال كل شهر
اليوم نأتيكم لنكرم الافضل و الاجمل في لمتنا الطيبة المباركة
خلال شهر
مارس
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افضل عضوة الاخت الطيبة المبدعة @اميرة المدائن
و افضل عضو الأخ صاحب مقولة مخ الهدرة العضو @سعد606
ليكرما بالوسام التالي
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افضل مشرفة الاخت الملتزمة جدا بمهامها الاخت @*amani*
و تكرم بالوسام التالي
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افضل مراقب الاخ الطيب Ma$Ter@
ليكرم بالوسام التالي
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افضل مواضيع لدينا
قصة الاخ الموهوب جدا جدا الاخ @أبو مارية .
و موضوع الاخ المحترف @sami44
و يكرما بالوسام التالي
مبروووك للجميييع
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مزيدا من التألق
مع تحيات إدارة اللمة
السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة
احبتي و اخواني
كما تعودنا و اصبح من تقاليد اللمة التكريمات الشهرية
للاعضاء الذين اجتهدوا و للمواضيع المميزة خلال كل شهر
اليوم نأتيكم لنكرم الافضل و الاجمل في لمتنا الطيبة المباركة
خلال شهر
مارس
ـــــــــــــــــــــــــــــ
افضل عضوة الاخت الطيبة المبدعة @اميرة المدائن
و افضل عضو الأخ صاحب مقولة مخ الهدرة العضو @سعد606
ليكرما بالوسام التالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افضل مشرفة الاخت الملتزمة جدا بمهامها الاخت @*amani*
و تكرم بالوسام التالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افضل مراقب الاخ الطيب Ma$Ter@
ليكرم بالوسام التالي
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افضل مواضيع لدينا
قصة الاخ الموهوب جدا جدا الاخ @أبو مارية .
آلام و آلام (الفصل الرابع)
فصل حول نفس عظيمة في جسم صغير..! لقد كانت زمجرة زمرة من ذئاب جائعة جامعة ، يقودها ذئب أسود حنكته الأيّام و ضرّسته التجارب، إن إسمهان بالنسبة لهم مجرد قضمات لإسكات جوع يتردّد صدى عوائه طول الليل في بطونهم، صدى يشبه حشرجات الموتى في مذبحة سافرة...! أدركت الصغيرة الخطر المحدق بها و بدون تردّد ،...
www.4algeria.com
و موضوع الاخ المحترف @sami44
من اخر اعمالي تركيب بوستير في غرفه نوم
السلام عليكم ان شاء الله احوالكم بخير من اخر اعمالي تركيب بوستير في غرفه نوم بوستير ورقي عادي صوره للطبيعه تجمع بين البحر والغابه المواد المستعمله متوفره وباثمان مناسبه لكل الطبقات بوستير صنع صيني نوعيه اولى غراء خاص للتركيب اولا تسويه الحائط وسد الثقوب وازاله الشوائب طلاء طبقه من المثبت...
www.4algeria.com
و يكرما بالوسام التالي
مبروووك للجميييع
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مزيدا من التألق
مع تحيات إدارة اللمة