الأفضل في اللمة خلال شهر مارس

فصل حول نفس عظيمة في جسم صغير..! لقد كانت زمجرة زمرة من ذئاب جائعة جامعة ، يقودها ذئب أسود حنكته الأيّام و ضرّسته التجارب، إن إسمهان بالنسبة لهم مجرد قضمات لإسكات جوع يتردّد صدى عوائه طول الليل في بطونهم، صدى يشبه حشرجات الموتى في مذبحة سافرة...! أدركت الصغيرة الخطر المحدق بها و بدون تردّد ،...