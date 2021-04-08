5 خطوات ضرورية للتخلص من الكرش

5 خطوات ضرورية للتخلّص من دهون البطن

نشر موقع "Health line" المتخصص في الشؤون الصحية تقريرا حول مخاطر دهون البطن على الصحة وعلاقتها بأمراض خطيرة كالسكري وأمراض القلب والسرطان.وأورد التقرير نصائح الخبراء للتخلّص من هذه المشكلة تضمنت 5 خطوات ضرورية:1- تجنب تناول الأطعمة والمشروبات السكرية لاحتوائها على نسبة عالية من الفركتوز التي تقلل من معدل الأيض وحرق الدهون ما يترتب عليه زيادة دهون البطن.2- تجنب الأطعمة المصنعة كالأرز الأبيض والخبز الأبيض لأنها سهلة الهضم، وتؤدى إلى زيادة سريعة فى مستويات السكر فى الدم بعد الوجبات، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الأملاح والمواد الحافظة.3- الحصول على قسط كاف من النوم، لأن النوم لفترة تقل عن خمس ساعات يوميًا يسبب زيادة الوزن، فيما يرجح الخبراء أن الأشخاص المصابين باضطرابات النوم يكون بسبب زيادة الوزن.4- تجنب التدخين لأنه يسبب أمراضا عديدة منها السكري والسرطان وأمراض القلب، كما يكون للمدخنين محيط خصر أكبر لأن التدخين يرفع من نسبة دهون البطن.5- تجنب تناول الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين، وذلك لأن البروتين يساهم فى بناء كتلة العضلات، الأمر الذي يزيد من معدل الأيض ويقلل السعرات الحرارية، لذلك فإن الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين تسبب زيادة الوزن والسمنة بشكل عام.