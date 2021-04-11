تأملها ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل و سلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الحمد لله أن لنا ربا ندعوه فيجيبنا، ونطلبه فيعطينا،وننكسر له فيحبرنا، ونخضع له فيغفر لنا، ونستجير به فيجرنا، الحمد لله أن أبوابه في كل وقت مفتوحة ويداه في كل حال مبسوطة. ، في ممرات الحياة هنالك عثرات تعطينا درسا، وهناك فرح يعطينا أملا ،ولا نعلم ماذا يخبئ لنا القدر، فعلينا أن نحسن الظن بالله تعالى ،يقولون لا نعرف قيمة مانملك إلا عندما نفقده ولكن الحقيقة هي أننا نعرف قيمة مانملك جيدا، ولكن لم نفكر يوما أننا سنفقده ،ولتكون سعيدا؟ نعم لكثرة الذكر ،والإستغفار، وإدمان الدعاء، وتصحيح التوبة، نعم لتربية أبنائك على الدين، وتعليمهم السنة، وإرشادهم لما ينفعهم، وعليك بالصحبة الصالحة التي تعين على الحق، وعليك بتلاوة القرآن بكثرة فهي نهج لك في دنياك ،ونور في قبرك، وشفيع في آخرتك، والعاقل إذا قرأ القرآن وتبصر عرف قيمة الدنيا وأنها ليست بشيئ ،وأنها مزرعة للآخرة ،فانظر ماذا زرعت فيها لآخرتك، ولن تشقى قلوبنا مادامت بين يدي الله، ولن نتوه في الحياة ونحن تحت ناظري الله، سنبقى بقرب الله إلى أن نسمع أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، "كل نفس ذائقة الموت" كلهم سيذوقونه ،المحسن و المسيئ ،الغني والفقير، المتواضع والمتكبر، فإذا كانت هذه نهاية الجميع فطوبى لمن لقي ربه وقد أمضى حياته فيما يستطيعه من تعبد ودعوة إلى الله ،ونفع الخلق.

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"