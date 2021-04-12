حكم قول رمضان كريم

قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /

هذه الكلمة ( رمضان كريم ) ..

غير صحيحة ..

وإنما يقال : رمضان مبارك ..

وما أشبه ذلك ..

لأن رمضان : ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريماً ..

وإنما الله تعالى : هو الذي وضع فيه الفضل ..

وجعله شهراً فاضلاً ..

ووقتاً لأداء ركن من أركان الإسلام ..

أنظره / مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين / كتاب الصيام / المجلد العشرون / ورقة / 60 ...