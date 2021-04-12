حكم قول رمضان كريم

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
هذه الكلمة ( رمضان كريم ) ..
غير صحيحة ..
وإنما يقال : رمضان مبارك ..
وما أشبه ذلك ..
لأن رمضان : ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريماً ..
وإنما الله تعالى : هو الذي وضع فيه الفضل ..
وجعله شهراً فاضلاً ..
ووقتاً لأداء ركن من أركان الإسلام ..
أنظره / مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين / كتاب الصيام / المجلد العشرون / ورقة / 60 ...
هذه الكلمة ( رمضان كريم ) ..
غير صحيحة ..
وإنما يقال : رمضان مبارك ..
وما أشبه ذلك ..
لأن رمضان : ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريماً ..
وإنما الله تعالى : هو الذي وضع فيه الفضل ..
وجعله شهراً فاضلاً ..
ووقتاً لأداء ركن من أركان الإسلام ..
أنظره / مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين / كتاب الصيام / المجلد العشرون / ورقة / 60 ...