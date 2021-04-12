السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 48,113
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
الأخوة والأخوات الكرام
كل عام وأنتم بخير
يسرنا الاعلان عن طرح المسابقة الثقافية الرمضانية الكبرى ستسعدنا مشاركتكم بها لتعم الفائده على الجميع .ستنطلق المسابقة في اول يوم من شهر رمضان المبارك
وهي عبارة عن اسئلة متنوعة:دينية.. ثقافية.. رياضية.. علمية.. تاريخية...
طريقة سير المسابقة :
-في موضوع مثبت خاص بالأسئلة نقوم كل يوم بوضع سؤال واحد.
-يقوم العضو بفتح موضوع في صندوق الاجوبة
ويضع اجوبته فيه .
-لمن استصعب عليه فهم امر ما يتفضل باستفساره لكي نساعده.
الجوائز:
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
لجنة الاشراف على المسابقة:
@الامين محمد
@السلطانة