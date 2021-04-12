المسابقة الثقافية الرمضانية الكبرى

طريقة سير المسابقة :





-يقوم العضو بفتح موضوع في

ويضع اجوبته فيه . -في موضوع مثبت خاص بالأسئلة نقوم كل يوم بوضع سؤال واحد.-يقوم العضو بفتح موضوع في صندوق الاجوبة ويضع اجوبته فيه .

الأخوة والأخوات الكرامكل عام وأنتم بخيريسرنا الاعلان عن طرحستسعدنا مشاركتكم بها لتعم الفائده على الجميع .ستنطلق المسابقة في اول يوم من شهر رمضان المباركوهي عبارة عن اسئلة متنوعة:دينية.. ثقافية.. رياضية.. علمية.. تاريخية...-لمن استصعب عليه فهم امر ما يتفضل باستفساره لكي نساعده.وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه