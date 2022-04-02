المسابقة الدينية الكبرى ـ مدخل

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- الجزائر الحبيبة
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- ذكر
تمر الأيام من عام إلى عام تحمل لنا البشرى بقدوم شهر رمضان المبارك
وتنثر بين يديه أنواع البر والرحمة والمغفرة والعتق من النار..
يقول الحسن البصري رحمه الله: (إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون
فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا! فالعجب من اللاعب
الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون! ويخسر فيه المبطلون!)
احبتي و في لمتنا المباركة رمضان مميز و متميز كما عودناكم دائما و تعودنا منكم
فرصة للنصيحة و للتنافس و للذكرى
يسعدنا ان نقترح عليكم المسابقة التي تعودنا عليها في كل موسم من مواسم رمضان الخير
المسابقة الدينية الكبرى
ستسعدنا مشاركاتكم فيها لتعم الفائده على الجميع
ستنطلق المسابقة في اول يوم من شهر رمضان المبارك
وهي عبارة عن اسئلة :دينية.
المسابقة تكون عبارة عن سؤال كل يومين
اي يوم سؤال و اليوم الموالي راحة حتى نكمل الشهل الفضيل
بخمسة عشر سؤالا
يقوم المشارك فيها بفتح موضوع واحد في هذا الصندوق
يضع فيه المشارك اجاباته المتتالية على الاسئلة
ملاحظة
اي استفسار نحن في الخدمة
تحت اشراف
@سكون الفجر
@الامين محمد
ملاحظة
اي استفسار نحن في الخدمة
تحت اشراف
@سكون الفجر
@الامين محمد