المسابقة الثقافية الكبرى ـ مدخل

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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حل علينا هلال رمضان الذي ننتظره كل سنة لنفرح به ونشكر الله أنه أعطانا فرصة
أخـرى لنصوم رمضانا آخـر إيمانا واحتسابا راجين من المولى عز وجل أن يتقبله منا و منكم
و ان يكون رمضان هته السنة رمضان التغيير الى الاحسن و الاجمل و الارقى و الافضل
بإذن الله تعالى و عونه و تيسيره
إذن
يسرنا الاعلان عن
المسابقة الثقافية الرمضانية الكبرى
ستسعدنا مشاركاتكم بها لتعم الفائده على الجميع
ستنطلق المسابقة في اول يوم من شهر رمضان المبارك
وهي عبارة عن اسئلة متنوعة:دينية.. ثقافية.. رياضية.. علمية.. تاريخية.
المسابقة تمتد عشرون يوما
كل يوم سؤالان
يقوم المشارك فيها بفتح موضوع واحد في هذا الصندوق
يضع فيه المشارك اجاباته المتتالية على الاسئلة اليومية
لنكرم الفائزين بجوائز رمزية و تقديرات و مجموعة نقط
و الاهم في الامر كله هو نشر العلم و المعرفة
و خلق جو من التنافس بين اعضاء اللمة الاعزاء
ملاحظة
اي استفسار نحن في الخدمة
تحت اشراف
@السلطانة
@الامين محمد
لنكرم الفائزين بجوائز رمزية و تقديرات و مجموعة نقط
و الاهم في الامر كله هو نشر العلم و المعرفة
و خلق جو من التنافس بين اعضاء اللمة الاعزاء
ملاحظة
اي استفسار نحن في الخدمة
تحت اشراف
@السلطانة
@الامين محمد