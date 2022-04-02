المسابقة الثقافية الكبرى ـ مدخل

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,304
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
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حل علينا هلال رمضان الذي ننتظره كل سنة لنفرح به ونشكر الله أنه أعطانا فرصة
أخـرى لنصوم رمضانا آخـر إيمانا واحتسابا راجين من المولى عز وجل أن يتقبله منا و منكم
و ان يكون رمضان هته السنة رمضان التغيير الى الاحسن و الاجمل و الارقى و الافضل
بإذن الله تعالى و عونه و تيسيره

إذن
يسرنا الاعلان عن
المسابقة الثقافية الرمضانية الكبرى
ستسعدنا مشاركاتكم بها لتعم الفائده على الجميع
ستنطلق المسابقة في اول يوم من شهر رمضان المبارك
وهي عبارة عن اسئلة متنوعة:دينية.. ثقافية.. رياضية.. علمية.. تاريخية.

المسابقة تمتد عشرون يوما
كل يوم سؤالان
يقوم المشارك فيها بفتح موضوع واحد في هذا الصندوق

يضع فيه المشارك اجاباته المتتالية على الاسئلة اليومية

لنكرم الفائزين بجوائز رمزية و تقديرات و مجموعة نقط
و الاهم في الامر كله هو نشر العلم و المعرفة
و خلق جو من التنافس بين اعضاء اللمة الاعزاء

ملاحظة
اي استفسار نحن في الخدمة

تحت اشراف
@السلطانة
@الامين محمد
 
صاحبة الأثر

صاحبة الأثر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 مارس 2022
المشاركات
12
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
يسرنا ما تفعلونه ، جعلها الله في ميزان حسناتكم نتمنى أن نطبق هذا الأمر في منازلنا وبين أهلينا وأطفالنا .
 
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