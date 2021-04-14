همسات رمضانية ~ همسة 2 : إفطر على رطبات او بضع تمرات و ماء

ها هو ذا رمضان قد أظل؛ فاستنارت الليالي بأنواره, وتعطرت الأرجاء بنسماته..!

وها هي بشائر موسم الخير قد أطلّت..! فأهلاً ومرحباً يا رمضان.!

شهر رمضان: موسم عظيم تفضل الله فيه على عباده بنعمٍ كثيرة, من أعظمها: إنزال القرآن وفرض الصيام, قال الله عز جل:{ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.

اهلا و سهلا بكم أعضاء و زوار اللمة في رحاب هذه الهمسات الطيبة

همسة 2: إفطر على رطبات او بضع تمرات و ماء