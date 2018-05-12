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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
قال الله تعالى : << شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ >> [البقرة : 185]
افتتاحية الاقسام الرمضانية 2018 الموافق لـ1439 هـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير
اللهم بلغنا رمضان
أعضاءنا الكرام كما تعودنا في اللمة الجزائرية نستقبل شهر رمضان بـالأقسام الرمضانية
الاعداد السابقة أرشيف رمضانيات اللمة الجزائرية
و هذه السنة و كالعادة سيكون جلسات الدينية و مسابقات و الترفيه مقسمة كالتالي:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير
اللهم بلغنا رمضان
أعضاءنا الكرام كما تعودنا في اللمة الجزائرية نستقبل شهر رمضان بـالأقسام الرمضانية
الاعداد السابقة أرشيف رمضانيات اللمة الجزائرية
و هذه السنة و كالعادة سيكون جلسات الدينية و مسابقات و الترفيه مقسمة كالتالي:
ركن نفحات رمضانية (من هدي القرآن والسنة)
تطرح فيه أحاديث و فتواى, دروس ومواعظ رمضانية ...
ركن المسابقات الرمضانية
مسابقات اللمة اليومية, الأسبوعية والمسابقة الرمضانية الكبرى ...
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
تطرح فيه المواضيع العامة والحديث حول رمضان ويوميات الصائم بالجزائر وخارجها, [ يمنع فتح المقاهي و الدردشة العقيمة ] ...
ركن سهرة مع ضيف
كل ثلاثة أيام و خلال الشهر الفضيل سنستضيف ضيف من اللمة او خارجها ..
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
تطرح فيه المواضيع الطريفة الرمضانية و ما اكثرها الطرائف التي تحدث في رمضان ...
صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)
هنا مـطبخك سيدتـي أبـدعي على مـائدة رمـضـان وكـوني مميـزة.
ركن حصريات كوزينة جزائرية
البرنامج لتقديم وصفات جديدة
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نتمنى لكم أوقات مليئة بالمعرفة و العلم و السعادة و التغذية الروحانية بقراءة القران و قيام الليل
كما نذكر انفسنا و اياكم بالصدقات و اكرام الضيف و مساعدة الغير في هذا الشهر الفضيل
و هناك مفاجآت سيتم الاعلان عنها قريبا فيما يخص المسابقات الكبرى . . .
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تطرح فيه أحاديث و فتواى, دروس ومواعظ رمضانية ...
ركن المسابقات الرمضانية
مسابقات اللمة اليومية, الأسبوعية والمسابقة الرمضانية الكبرى ...
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
تطرح فيه المواضيع العامة والحديث حول رمضان ويوميات الصائم بالجزائر وخارجها, [ يمنع فتح المقاهي و الدردشة العقيمة ] ...
ركن سهرة مع ضيف
كل ثلاثة أيام و خلال الشهر الفضيل سنستضيف ضيف من اللمة او خارجها ..
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
تطرح فيه المواضيع الطريفة الرمضانية و ما اكثرها الطرائف التي تحدث في رمضان ...
صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)
هنا مـطبخك سيدتـي أبـدعي على مـائدة رمـضـان وكـوني مميـزة.
ركن حصريات كوزينة جزائرية
البرنامج لتقديم وصفات جديدة
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نتمنى لكم أوقات مليئة بالمعرفة و العلم و السعادة و التغذية الروحانية بقراءة القران و قيام الليل
كما نذكر انفسنا و اياكم بالصدقات و اكرام الضيف و مساعدة الغير في هذا الشهر الفضيل
و هناك مفاجآت سيتم الاعلان عنها قريبا فيما يخص المسابقات الكبرى . . .
. . .