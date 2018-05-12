افتتاحية الاقسام الرمضانية 2018 الموافق لـ1439 هـ

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهرمضان مبارك وكل عام وأنتم بخيراللهم بلغنا رمضانأعضاءنا الكرام كما تعودنا في اللمة الجزائرية نستقبل شهر رمضان بـالأقسام الرمضانيةالاعداد السابقةو هذه السنة و كالعادة سيكون جلسات الدينية و مسابقات و الترفيه مقسمة كالتالي:​

نتمنى لكم أوقات مليئة بالمعرفة و العلم و السعادة و التغذية الروحانية بقراءة القران و قيام الليل

كما نذكر انفسنا و اياكم بالصدقات و اكرام الضيف و مساعدة الغير في هذا الشهر الفضيل

و هناك مفاجآت سيتم الاعلان عنها قريبا فيما يخص المسابقات الكبرى . . .

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تطرح فيه أحاديث و فتواى, دروس ومواعظ رمضانية ...مسابقات اللمة اليومية, الأسبوعية والمسابقة الرمضانية الكبرى ...تطرح فيه المواضيع العامة والحديث حول رمضان ويوميات الصائم بالجزائر وخارجها, [ يمنع فتح المقاهي و الدردشة العقيمة ] ...كل ثلاثة أيام و خلال الشهر الفضيل سنستضيف ضيف من اللمة او خارجها ..تطرح فيه المواضيع الطريفة الرمضانية و ما اكثرها الطرائف التي تحدث في رمضان ...هنا مـطبخك سيدتـي أبـدعي على مـائدة رمـضـان وكـوني مميـزة.البرنامج لتقديم وصفات جديدة- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -