الإعلان عن افتتاح القسم الرمضانية لمنتدى اللمة الجزائرية

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السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,620
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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قال الله تعالى في سورة البقرة:

«شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (185)﴾



منتدى اللمة الجزائرية يعلن افتتاحه للمنتديات الرمضانية لهذه السنة
مع برنامج جد حافل ومتنوع :

-مواضيع دينية هادفة
-مسابقات دينية وثقافية
مواضيع عامة متنوعة
-وصفات طبخ مفيدة
-مواضيع ترفيهية وسهرات متنوعة

في انتظار مشاركاتكم ومواضيعكم

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