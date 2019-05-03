افتتاحية الاقسام الرمضانية 1440 هـ/ 2018م

4algeria.com
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
نبدأ كلامنا بالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
قال الله تعالى: << شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ >> [البقرة : 185]
اللمة الجزائرية تتمنى لكم رمضان كريم لكل روادها و أحباببها
رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير
اللهم بلغنا رمضان
تعودنا في اللمة الجزائرية نستقبل شهر رمضان بإفتتاح الأقسام الرمضانية
و هذه السنة برامج اللمة منوعة و مفيدة كالعادة.
الاقسام الرمضانية 1440 هـ/ 2018م
ركن نفحات رمضانية (من هدي القرآن والسنة)
تطرح فيه أحاديث و فتواى, دروس ومواعظ رمضانية ...
ركن المسابقات الرمضانية
مسابقات اللمة اليومية, الأسبوعية والمسابقة الرمضانية الكبرى ...
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
تطرح فيه المواضيع العامة والحديث حول رمضان ويوميات الصائم بالجزائر وخارجها, [ يمنع فتح المقاهي و الدردشة العقيمة ] ...
ركن سهرة مع ضيف
نستضيف ضيف من اللمة او خارجها لنتقرب منه اكثر و نتعرف عليه عن قرب.
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
تطرح فيه المواضيع الطريفة الرمضانية و ما اكثرها الطرائف التي تحدث في رمضان ...
صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)
هنا مـطبخك سيدتـي أبـدعي على مـائدة رمـضـان وكـوني مميـزة.
ركن حصريات كوزينة جزائرية
البرنامج لتقديم وصفات طبخ جديدة حصرية للمة الجزائرية
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نتمنى لكم أوقات مليئة بالمعرفة و العلم و السعادة
كما نذكر انفسنا بالاجتهاد في قراءة القران و قيام الليل
بدون ان ننسى الصدقات و اكرام الضيف و مساعدة الغير في هذا الشهر الفضيل
---------------
افتتاحية الاقسام الرمضانية 1439 هـ الموافق لـ2018
الاعداد السابقة لـ أرشيف رمضانيات اللمة الجزائرية