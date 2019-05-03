افتتاحية الاقسام الرمضانية 1440 هـ/ 2018م

نبدأ كلامنا بالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.



قال الله تعالى: << شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ >>

[البقرة : 185]

اللمة الجزائرية تتمنى لكم رمضان كريم لكل روادها و أحباببها

رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير

اللهم بلغنا رمضان

الاقسام الرمضانية 1440 هـ/ 2018م

تطرح فيه أحاديث و فتواى, دروس ومواعظ رمضانية ...

مسابقات اللمة اليومية, الأسبوعية والمسابقة الرمضانية الكبرى ...

تطرح فيه المواضيع العامة والحديث حول رمضان ويوميات الصائم بالجزائر وخارجها, [ يمنع فتح المقاهي و الدردشة العقيمة ] ...

نستضيف ضيف من اللمة او خارجها لنتقرب منه اكثر و نتعرف عليه عن قرب.

تطرح فيه المواضيع الطريفة الرمضانية و ما اكثرها الطرائف التي تحدث في رمضان ...

هنا مـطبخك سيدتـي أبـدعي على مـائدة رمـضـان وكـوني مميـزة.

البرنامج لتقديم وصفات طبخ جديدة حصرية للمة الجزائرية

تعودنا في اللمة الجزائرية نستقبل شهر رمضان بإفتتاح الأقسام الرمضانيةو هذه السنة برامج اللمة منوعة و مفيدة كالعادة.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -نتمنى لكم أوقات مليئة بالمعرفة و العلم و السعادةكما نذكر انفسنا بالاجتهاد في قراءة القران و قيام الليلبدون ان ننسى الصدقات و اكرام الضيف و مساعدة الغير في هذا الشهر الفضيل---------------الاعداد السابقة لـ