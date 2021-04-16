السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اولا رمضان كريم وتقبل الله فيه صيامكم وقيامكم





برغم من تهجمكم علي في ردود وقسوتها لكنني اعلم جدا معناها





وانا لم اتخذ كل شيىء بطيش فساخبركم ببعض تفاصيل





اولا وقبل كل شيىء اعلم أن علاقات حرام و انا صحيح نادمه لأنني تكلمت معه لكن فليشهد الله أنني لم تتخطى حدود



على كل انا اعرفه اولا في منتدى للاطفال و لهذا منتدى قناة اطفال كنا في عمر 13 سنة ولم نتحدث في الخاص ابدا لانه توجد رقابة و إنما كنا نتناقش و ندردش جميعا من كل دول ومعنا مراقبات و مراقبين عن الكرتون و التصميم اي أمور طفولية وقتها عرفني حتى ل سن 14 سنة اعترف لي لم أقبل وصدتته و تجاهلته كلامه هو كان يدرس اكبر مني لعام المهم عامين وهو يحاول جاهدا أن يقنعني بحبه و يقول لي كلاما عنه وكل شيىء كنت أرى كلامه لكن لا اردصصرنا في سن 17 عرف أنني أنشأت مدونة فاتر وسجل فيه و بقى على تواصل غير منقطع معي وأخبرني كثير وكثير





اكيد اولا انا لست غبية لاصدق كل كلمه ثانيا اكيد كل أمر اتخذته اتجاهه لم يكن من عدم كان من استخارة و مراقبة له





انا بمعلوماته الشخصية التي أخبرني بها وكل أموره



قمت بإنشاء عضويات كثيرة و جربته وليس شاذ وفتبات



أنشأت فيس خصيصا له و راقبته عرفته اخوه و جميع أصدقائه سألتهم كوني ذكر وكنت صديقه وكذا سالت زملائه و زميلاته و ايضا عرفت أنه كان صادق معي و عرفت أخلاقه و عائلته





لذا من اخير انا رددت عليه بعد ثلاث سنين من اختباره و مراقبته و معرفه أموره شخصيه فقلت له انا كذا وكذا و لا اريد دخول في حرام و نهايتها حلال لذا انا لطالما كنت طرف مستمع فقط خصصت اسبوع و تحدثت و أخبرته بصدق عن مساوئ و ميزات شخصيتي و لم تتعمق في أي شيىء اخر











لذا أنا دعوة الله كثيرا وقلت يا رب إن كان فيه شر لي أبعده لكن لطالما أجده قريبا أكثر و متطلبات دعواتي





انا لا أحدثه الان كل مشغول بدراسته نسال من حين إلى آخر عن أحوالنا



لذا انا حقا لو لم اكن قد عرفته و تحققت من كثير من أمور لم اكن لارمي بنفسي إلى تهلكه فأنا في محيطي اصلا لا تحدث شباب و كل من طلب رفضت

لكن لاصارحكم وجدت في هذا شخص ما يريحني مستقبلا ليس المال و إنما طريقة تفكير و اعرف ستقولون لي اكيد سيمدح نفسه لكنني لست بغبيه واكيد مررت بأمور صعبه في حياتي ونصائح امي علمتني بعض أمور فحتى و إن كان يدعي الصلاح فإنها سنين و ايضا سالت حتى أخيه اكبر استاذ و والديه أيضا استاذين لذا









اعرف ردة فعلكم القوية علي و اعترف أنني أخطأت لكن هو شخص مناسب لي اعلم مازلت صغيرة لاختار لكن بكون مشاكلنا عائلية و كل ما مررت به هناك مبادىء في الإنسان لا تتغير حتى وإن كان شيخا لذا انا فكرت وفكرت و دعييبت الله كثيرا





وامي ليست رافضه رافضه و إنما تقول لخوفها علي



فلماذا إذن اضيع شخصا مناسب لي بحجه أمر لم يحل بعد أو ليس موجود بعد





كيما طلاب بكالوريا الان يقولك خلاه الباك راح كيفاه حاجه راحت وهي اصلا مازالت مجاتش كيفاه عرفت بلي مكش حتنجح و ي معدل _ يعني هذا مجرد مثال ضعيف _







لكن حقا ساعدوني بطريقه



فهو سيأتي بمنطقتي و يراقبني من بعيد ويسأل عني و عندما يتقدم لي سيقول لابي تعرفت عليها لكن ليس في المنتدى اعرف انه شيىء ليس يتفاخر به أو أنه شيىء حسن خاصة معروف عليا اني بنت فاميليه





لكن الله غالب بقولي الله غالب ليس جملة تعني الفشل أو حزن لكن أظنه قدر أو مكتوب هكا





ولاخبركم لست من نوع التي تهتم بعلاقات عاطفية و تلك خرافات و اهتم باااولاد و أشكالهم وفلان و فلان لا





انا لدي هدف وحيد فقط درست وتعبت لانال تخصص يمكنني من عمل لما العمل كي انزع الذل عن حياتي و الفقر الفقر ليس عيبا لكن تعرضت لكثير من احتقار و ايضا التخممام في مستقبلي جعلني ضعيفة جسد و علامات تعب علي لذا اريد أن ارتاح فقط لأنني لا اريد أسرة كماضي عائلتي حقا لا اريد تلك ايام أو أي من مظاهر اليوم





اعرف الحياة ليس حلوه فقط فيها مر و مشاكل



لكن الإنسان يتحمل الفقر لكن الذل و القلق و خوف و وووو مما يجعله مدمرا باكيا لله



صراحه انا تعبت من كثرة ما اخفي حزني في قلبي بزاف أمور قاستني و ادعي قوة خارجا واني فتاة طموحه والحمد لله خاطيني أمور سيئة





الغلطة لي اظن درتها هي اني هدرا و تعلقت و حبيت هذا الشخص اي فتحت مجال



وهاذي اول مرة واخر مرة ديما كنت نخمم بعقلي بعيدا عن أي شيىء

لكن يمكن يكون مكتوب و قدر هاك







لذا اتمنى تعطوني حل وحجج لاريح بيها تفكيري





فانا كبدي حتى وإن مصراش بينا زواج منيش حنزوج سابقى في مبدئي قبل أن اعرفوا حتى هو اني نخدم و نعيش روحي و نكون مستورة و الحمد لله