نصائح لضبط تناول الحلويات في رمضان

شهر رمضان، هو شهر واحد يمرّ كل عام، ويكاد لا يخلو أي منزل من الحلويات الرمضانية، ونظراً لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية تتسبب في زيادة الوزن.



ولكن كيف يمكننا تناول الحلويات الرمضانية دون زيادة الوزن؟ لا بأس من عدم حرمان أنفسنا من مأكولاته الشهية، شرط إتباع الإرشادات الغذائية، لذلك اخترنا لكم بعض النصائح في تناول الحلويات من دون زيادة في الوزن.



قطع الحلوى إلى قطع صغيرة والاكتفاء بقطعة أو اثنين على الأكثر، على العكس من قطع الحلوى الكبيرة التي تحفزك لا إراديا على تناول كميات أكبر منها.



- من الممكن تحضير بعض الحلويات في المنزل بطريقة صحية لا تحتوي على سعرات حرارية عالية.



- تجنب تناول الحلويات مباشرة بعد الإفطار.



- أفضل وقت لتناول الحلويات هو بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث، لتكون المعدة قد هضمت جزءاً من الإفطار.



- تناول كوب من الماء قبل تناول الحلوى للتحفيز على الشبع بشكل أسرع.



- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم خلال شهر رمضان لزيادة معدل الحرق