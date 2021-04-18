aymenabd
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 أفريل 2021
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- 4
- النقاط
- 3
- العمر
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- محل الإقامة
- Tunisie
- الجنس
- ذكر
لقد تم العمل على تصميم موقع Yandex.Toloki لتحسين جودة المحتوى المنشور على الويب. عليك أن تقوم بمهام لا تستطيع الروبوتات التعامل معها ، وأن تحصل على المال. رسوم المعالجة تبدأ من 0.01 دولار للمهمة الواحدة و تصل حتى دولار واحد و أكثر للمهمة وكلما زاد التصنيف ، زادت العروض المدفوعة.
ما هو جوهر العمل؟
معنى المهام هو محو نتائج البحث عن نتائج غير مناسبة أو قديمة. تشمل المهام الشائعة ما يلي:
- Amazon Search
-التحقق من جودة الفيديو
-التحقق Restaurant menu
-التحقق من نتائج بحث Google و Bing
-التحقق من عنوان المقالة والمحتوى
-فرز الصور
-تقدير كمية الإعلان على الموقع
-العثور على معلومات حول قدرة المؤسسات على العمل أم توقفت.
-قارن الصور أو مقاطع الفيديو المماثلة.
-الترجمة كتابة و صوت
-التحقق من عناوين على Google Maps
و العديد من المهام المتجددة و هي مرتبطة أيضا باللغات التي أضفتها لحسابك الشخصي عند التسجيل و لا يمكنك أن تختار أكثر من 6 لغات.
في البداية ، تم تنفيذ العمل من قبل مستشاري Yandex المدربين ، ولكن مع توسع التكنولوجيا ، زادت الحاجة إلى التقييمات البشرية. في الواقع ، لا تعني مطابقة الصفحة باستعلام البحث أن المستخدمين سيحصلون على محتوى عالي الجودة. يمكن أن يكون الموقع المفتوح مليئًا بالإعلانات ، ويحتوي على صور للبالغين فقط ، وما إلى ذلك. لتقييم العوامل ، ليست هناك حاجة إلى معرفة خاصة ، لذلك قامت الشركة بإشراك فنانين جدد. أطلقت مشروعها الخاص ، والذي أصبح Clickworker Analog Overseas و CrowdFlower . اجتذبت منصة التعهيد الجماعي الجديدة رواد الأعمال الذين يرغبون في تحسين محتوى المواقع ، لذلك لا يوجد نقص في الطلبات.
التسجيل في Toloka متاح للأشخاص الذين بلغوا سن الرشد (بسبب تفاصيل مهام معينة). علاوة على ذلك ، يجب ألا تكون مواطنًا سويسريًا أو مقيمًا ضريبيًا ؛ المثابرة ستكون مطلبًا أساسيًا. إذا كنت تستوفي المعايير ، انطلق. رابط التسجيل https://toloka.yandex.com
بعد التسجيل ستجد عدة مهام حاول في البداية قراءة les instructions كي تفهم المطلوب منك في المهمة
بعد ذلك إضغط على Formation هي بمثابة إختبار قبل البدأ في المهمة مدفوعة الأجر
عندما تنهي Formation سيظهر بك زر Démarrer la tâche و ستبدأ في ربح الأموال إن شاء الله
هذا مثال لأحد المهام في الموقع : الترجمة من الإنجليزية للفرنسية
من المهمات السهلة في Toloka Yandex مهمة '' Amazon Search Relevance evaluation (Arabic) / تقييم ملاءمة بحث أمازون''
كلما إرتفعت دقة الأجوبة ترتفع معها ثمن المهمة . دقة الإجابة هي عدد من 0 إلى 100
طريقة سحب الأموال من الموقع : هذا الموقع يستعمل محافظ مثل PayPal و Skrill
بالنسبة لي أستعمل محفظة Skrill عند السحب يتم إقتطاع 0.95 دولار
بالتوفيق للجميع إن شاء الله
ما هو جوهر العمل؟
معنى المهام هو محو نتائج البحث عن نتائج غير مناسبة أو قديمة. تشمل المهام الشائعة ما يلي:
- Amazon Search
-التحقق من جودة الفيديو
-التحقق Restaurant menu
-التحقق من نتائج بحث Google و Bing
-التحقق من عنوان المقالة والمحتوى
-فرز الصور
-تقدير كمية الإعلان على الموقع
-العثور على معلومات حول قدرة المؤسسات على العمل أم توقفت.
-قارن الصور أو مقاطع الفيديو المماثلة.
-الترجمة كتابة و صوت
-التحقق من عناوين على Google Maps
و العديد من المهام المتجددة و هي مرتبطة أيضا باللغات التي أضفتها لحسابك الشخصي عند التسجيل و لا يمكنك أن تختار أكثر من 6 لغات.
في البداية ، تم تنفيذ العمل من قبل مستشاري Yandex المدربين ، ولكن مع توسع التكنولوجيا ، زادت الحاجة إلى التقييمات البشرية. في الواقع ، لا تعني مطابقة الصفحة باستعلام البحث أن المستخدمين سيحصلون على محتوى عالي الجودة. يمكن أن يكون الموقع المفتوح مليئًا بالإعلانات ، ويحتوي على صور للبالغين فقط ، وما إلى ذلك. لتقييم العوامل ، ليست هناك حاجة إلى معرفة خاصة ، لذلك قامت الشركة بإشراك فنانين جدد. أطلقت مشروعها الخاص ، والذي أصبح Clickworker Analog Overseas و CrowdFlower . اجتذبت منصة التعهيد الجماعي الجديدة رواد الأعمال الذين يرغبون في تحسين محتوى المواقع ، لذلك لا يوجد نقص في الطلبات.
التسجيل في Toloka متاح للأشخاص الذين بلغوا سن الرشد (بسبب تفاصيل مهام معينة). علاوة على ذلك ، يجب ألا تكون مواطنًا سويسريًا أو مقيمًا ضريبيًا ؛ المثابرة ستكون مطلبًا أساسيًا. إذا كنت تستوفي المعايير ، انطلق. رابط التسجيل https://toloka.yandex.com
بعد التسجيل ستجد عدة مهام حاول في البداية قراءة les instructions كي تفهم المطلوب منك في المهمة
بعد ذلك إضغط على Formation هي بمثابة إختبار قبل البدأ في المهمة مدفوعة الأجر
عندما تنهي Formation سيظهر بك زر Démarrer la tâche و ستبدأ في ربح الأموال إن شاء الله
هذا مثال لأحد المهام في الموقع : الترجمة من الإنجليزية للفرنسية
من المهمات السهلة في Toloka Yandex مهمة '' Amazon Search Relevance evaluation (Arabic) / تقييم ملاءمة بحث أمازون''
كلما إرتفعت دقة الأجوبة ترتفع معها ثمن المهمة . دقة الإجابة هي عدد من 0 إلى 100
|$0.02
|no skill
|$0.02
|0–45
|$0.04
|46–60
|$0.06
|61–80
|$0.10
|81–90
|$0.30
|91–95
|$0.50
|96–100
طريقة سحب الأموال من الموقع : هذا الموقع يستعمل محافظ مثل PayPal و Skrill
بالنسبة لي أستعمل محفظة Skrill عند السحب يتم إقتطاع 0.95 دولار
بالتوفيق للجميع إن شاء الله