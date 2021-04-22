aymenabd
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 أفريل 2021
- المشاركات
- 10
- النقاط
- 3
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- Tunisie
- الجنس
- ذكر
سنضيف تباعا أخر أخبار و مستجدات Ai Marketing
المصدر : قناة Ai Marketing News في Telegram
رابط القناة Ai Marketing News
كل من سيشحن حسابه في الفترة الممتدة بين 21 إلى 27 أفريل 2021 سيحصل على Bonus كما هو موضح في الأسفل.
ملاحظة : كل من لا يريد شحن حسابه في Ai Marketing و اللإستثمار فيه أنصحه لا يفتح حساب فيه الأن حتى لا يخسر فرصته في المستقبل إن غير رأيه
فالشركة ستغلق كل حساب لا يستثمر فيه صاحبه أموال و لا يشحنه, مع العلم أن أقل مبلغ للشحن هو 10 دولار.
سيتم إضافة المكافآت التالية من 21 إلى 27 أفريل 2021:
1) بيرفكت موني + 8٪
2) بايير + 9٪
3) بيتكوين + 10٪
4) مشتريات الكاش باك + 10٪
5) إيثريوم - 9٪
6) فيزا / ماستركارد / Мир - 0٪
7) ApplePay / GooglePay / Qiwi / Yandex / AlfaPay - 0٪
8) حبل ERC20-0٪
سيتم إضافة مبلغ المكافأة إلى رصيد الإعلان مع مبلغ الشراء.
مثال:
أنت تدفع 100 دولار أمريكي باستخدام Bitcoin للإعلان ونضيف 110 إلى حسابك.
أنت تدفع 100 دولار أمريكي باستخدام Payeer للإعلان ونضيف 109 إلى حسابك.
يعمل فريق Ai.marketing بجد لتحسين العمليات حتى يتمكن عملاؤنا من كسب المزيد. قم بشراء الإعلانات واحصل على استرداد نقدي رائع. نتمنى لكم مبيعات جيدة!
"منذ حوالي 20 يومًا ، أطلقنا طلبًا مسبقًا محدودًا لبطاقة استرداد نقدي بسعر خاص يبلغ 9.99 دولارًا لأول 500000 طلب. لقد كان نجاحا كبيرا! لمدة 3 أسابيع فقط ، قام المستخدمون بتقديم طلبات مسبقة لجميع بطاقات استرداد النقود البالغ عددها 500000 بطاقة. تثبت هذه النتيجة أن بطاقة Cashback ستحقق نجاحًا كبيرًا.
لقد أثارت نتائج حملة الطلب المسبق إعجاب شركائنا بأننا نخطط لإصدار بطاقات استرداد النقود معهم. ما زلنا في طور تجميعها معًا للامتثال لقواعد جميع الولايات القضائية التي سنصدر البطاقات فيها.
سيتمكن المستخدمون الذين لم يتمكنوا من طلب بطاقة استرداد نقدي بسعر خاص 9.99 دولارًا أمريكيًا من طلبها مقابل 19.99 دولارًا بعد أن نبدأ في إرسال البطاقات التي تم طلبها بالفعل بالبريد."
للتسجيل في موقع Ai Marketing هذا الرابط : https://ai.marketing/en
بالتوفيق للجميع إن شاء الله
المصدر : قناة Ai Marketing News في Telegram
رابط القناة Ai Marketing News
كل من سيشحن حسابه في الفترة الممتدة بين 21 إلى 27 أفريل 2021 سيحصل على Bonus كما هو موضح في الأسفل.
ملاحظة : كل من لا يريد شحن حسابه في Ai Marketing و اللإستثمار فيه أنصحه لا يفتح حساب فيه الأن حتى لا يخسر فرصته في المستقبل إن غير رأيه
فالشركة ستغلق كل حساب لا يستثمر فيه صاحبه أموال و لا يشحنه, مع العلم أن أقل مبلغ للشحن هو 10 دولار.
سيتم إضافة المكافآت التالية من 21 إلى 27 أفريل 2021:
1) بيرفكت موني + 8٪
2) بايير + 9٪
3) بيتكوين + 10٪
4) مشتريات الكاش باك + 10٪
5) إيثريوم - 9٪
6) فيزا / ماستركارد / Мир - 0٪
7) ApplePay / GooglePay / Qiwi / Yandex / AlfaPay - 0٪
8) حبل ERC20-0٪
سيتم إضافة مبلغ المكافأة إلى رصيد الإعلان مع مبلغ الشراء.
مثال:
أنت تدفع 100 دولار أمريكي باستخدام Bitcoin للإعلان ونضيف 110 إلى حسابك.
أنت تدفع 100 دولار أمريكي باستخدام Payeer للإعلان ونضيف 109 إلى حسابك.
يعمل فريق Ai.marketing بجد لتحسين العمليات حتى يتمكن عملاؤنا من كسب المزيد. قم بشراء الإعلانات واحصل على استرداد نقدي رائع. نتمنى لكم مبيعات جيدة!
"منذ حوالي 20 يومًا ، أطلقنا طلبًا مسبقًا محدودًا لبطاقة استرداد نقدي بسعر خاص يبلغ 9.99 دولارًا لأول 500000 طلب. لقد كان نجاحا كبيرا! لمدة 3 أسابيع فقط ، قام المستخدمون بتقديم طلبات مسبقة لجميع بطاقات استرداد النقود البالغ عددها 500000 بطاقة. تثبت هذه النتيجة أن بطاقة Cashback ستحقق نجاحًا كبيرًا.
لقد أثارت نتائج حملة الطلب المسبق إعجاب شركائنا بأننا نخطط لإصدار بطاقات استرداد النقود معهم. ما زلنا في طور تجميعها معًا للامتثال لقواعد جميع الولايات القضائية التي سنصدر البطاقات فيها.
سيتمكن المستخدمون الذين لم يتمكنوا من طلب بطاقة استرداد نقدي بسعر خاص 9.99 دولارًا أمريكيًا من طلبها مقابل 19.99 دولارًا بعد أن نبدأ في إرسال البطاقات التي تم طلبها بالفعل بالبريد."
للتسجيل في موقع Ai Marketing هذا الرابط : https://ai.marketing/en
بالتوفيق للجميع إن شاء الله