ملاحظة : كل من لا يريد شحن حسابه في Ai Marketing و اللإستثمار فيه أنصحه لا يفتح حساب فيه الأن حتى لا يخسر فرصته في المستقبل إن غير رأيه

فالشركة ستغلق كل حساب لا يستثمر فيه صاحبه أموال و لا يشحنه, مع العلم أن أقل مبلغ للشحن هو 10 دولار.