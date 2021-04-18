الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 13,365
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
قال مجوسي لمسلم: والدي مات وعليه دَين ولا يستطيع قضاءه.
قال المسلم: بع البيت واقض الدين.
قال المجوسي: هل قضاء الدين سيخرج أبي من النار؟
قال المسلم: لا
المجوسي: إذن فليبقى أبي في النار، ولأحتفظ أنا بالدار
هههههههههههههههه
قال المسلم: بع البيت واقض الدين.
قال المجوسي: هل قضاء الدين سيخرج أبي من النار؟
قال المسلم: لا
المجوسي: إذن فليبقى أبي في النار، ولأحتفظ أنا بالدار
هههههههههههههههه