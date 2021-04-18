قال مجوسي لمسلم: والدي مات وعليه دَين ولا يستطيع قضاءه.



قال المسلم: بع البيت واقض الدين.



قال المجوسي: هل قضاء الدين سيخرج أبي من النار؟



قال المسلم: لا



المجوسي: إذن فليبقى أبي في النار، ولأحتفظ أنا بالدار



هههههههههههههههه ​