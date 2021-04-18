قضاء الدين

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,365
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
قال مجوسي لمسلم: والدي مات وعليه دَين ولا يستطيع قضاءه.

قال المسلم: بع البيت واقض الدين.

قال المجوسي: هل قضاء الدين سيخرج أبي من النار؟

قال المسلم: لا

المجوسي: إذن فليبقى أبي في النار، ولأحتفظ أنا بالدار

هههههههههههههههه
 
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