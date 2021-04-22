إحزرها العدد 3-الموسم1

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
172
النقاط
13
العمر
13
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
السلام عليكم عائلتنا اللماوية.gif

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اللماويين أخواتي اللماويات
نبدأ بإذن الله العدد الثاني من إحزرها! الموسم الاول

:giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle:
:coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee:
:giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle:
:coffee::coffee::coffee::coffee:
:giggle::giggle:
:coffee:

1/ نمسكه باليد وكلما حركناه ترك أثرا، من أوائل الأشياء التي خلقها الله تلميح : شيء
2/ ماذا يسمى الشخص الذي يصلح الأحذية
3/ ماهو أكثر كوكب صالح للحياة في مجموعتنا الشمسية بعد كوكب الارض
4/ ماهو الخضار الذي : لونه اخضر، يحتوي على الكالسيوم، له نظير من عائلته لونه احمر
5/ له أربعة عيون ولا يرى له فم ولا يتحدث له أربعة أقدام ولا يمشي فماهو ؟ تلميح : شيء
6/ عدد إذا ضربناه في نفسه ثم ضربنا ناتجه في 5 ثم قسمناه على 8 ثم أضفنا له 9 صار 19
7/ دولة عدد سكانها 17 مليون نسمة، يوجد فيها أكبر ميناء في اوروبا فماهي ؟
8/ إستعمال الانترنت ممنوع، بالقليل من التفكير فقط ستحل جميع الأسئلة ، صحا فطوركم

2إحزرها! (1).gif
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
172
النقاط
13
العمر
13
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
قال Kim Yuri:
صعبتها هاذي المرة 🙄🙄 ههه
إضغط للتوسيع...
بيان سوغ صعبتها المرة الاولى ثم ثم صبتيها بغسكو درت سؤال واحد برك وكان منعندي المرة الثاني جاوب واحد ثم ثم كامل صحاح بسكو درت الاسئلة مالانترنت وهذي المرة درت بزاف ومن عندي 😂
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top