إحزرها العدد 3-الموسم1

عبدالرؤوف1
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اللماويين أخواتي اللماويات
نبدأ بإذن الله العدد الثاني من إحزرها! الموسم الاول
1/ نمسكه باليد وكلما حركناه ترك أثرا، من أوائل الأشياء التي خلقها الله تلميح : شيء
2/ ماذا يسمى الشخص الذي يصلح الأحذية
3/ ماهو أكثر كوكب صالح للحياة في مجموعتنا الشمسية بعد كوكب الارض
4/ ماهو الخضار الذي : لونه اخضر، يحتوي على الكالسيوم، له نظير من عائلته لونه احمر
5/ له أربعة عيون ولا يرى له فم ولا يتحدث له أربعة أقدام ولا يمشي فماهو ؟ تلميح : شيء
6/ عدد إذا ضربناه في نفسه ثم ضربنا ناتجه في 5 ثم قسمناه على 8 ثم أضفنا له 9 صار 19
7/ دولة عدد سكانها 17 مليون نسمة، يوجد فيها أكبر ميناء في اوروبا فماهي ؟
8/ إستعمال الانترنت ممنوع، بالقليل من التفكير فقط ستحل جميع الأسئلة ، صحا فطوركم