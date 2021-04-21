إحزرها! العدد 2 - الموسم 1

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اللماويين أخواتي اللماويات

نبدأ بإذن الله العدد الثاني من إحزرها! الموسم الاول





















قمنا ببعض التغييرات والتحسينات على اللعبة بناءا على إقتراح الأخ @فاعل الخير نتمنى أن تعجبكم الحلة الجديدة قمنا ببعض التغييرات والتحسينات على اللعبة بناءا على إقتراح الأخ @فاعل الخير نتمنى أن تعجبكم الحلة الجديدة







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أكمل بالرقم المناسب مكان علامة الإستفهام : 14/؟/39/32/26/21 ​ ماهو الشيء الذي يوصلك من بيتك إلى عملك دون أن يتحرك ؟ تلميح: لونه أسود ​ ماهي الطريقة التي يمكن أن يكون ناتج جمع رقمي تسعة وسبعة هو أربعة ​

4. أكمل :

+ +

20= + +

13 = + +

؟ = × + 30 =20=13 =؟ =

5. عدد عندما يتم ضربه في نفسه وإضافة رقم 5 للمجموع يصبح 30 فما هو

6. شيء تذبحه وتبكي عليه فما هو ؟ تلميح : نبات

7. كم مرة في اليوم يجتمع عقربي الساعة فوق بعض ؟