إحزرها! العدد 2 - الموسم 1

عبدالرؤوف بوجمع

عبدالرؤوف بوجمع

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
142
النقاط
13
العمر
13
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اللماويين أخواتي اللماويات
نبدأ بإذن الله العدد الثاني من إحزرها! الموسم الاول

:LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL:
:coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee:
:LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL:
:coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee:
:LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL:
:coffee::coffee::coffee::coffee:
:LOL::LOL:
:coffee:

:D قمنا ببعض التغييرات والتحسينات على اللعبة بناءا على إقتراح الأخ @فاعل الخير نتمنى أن تعجبكم الحلة الجديدة :D


2إحزرها!.gif
  1. أكمل بالرقم المناسب مكان علامة الإستفهام : 14/؟/39/32/26/21
  2. ماهو الشيء الذي يوصلك من بيتك إلى عملك دون أن يتحرك ؟ تلميح: لونه أسود
  3. ماهي الطريقة التي يمكن أن يكون ناتج جمع رقمي تسعة وسبعة هو أربعة
4. أكمل :
30 = 🙂+🙂+🙂
20= 🙂+🧡+🧡
13 = 🧡+🔶+🔶
؟ = 🔶×🧡+🙂
5. عدد عندما يتم ضربه في نفسه وإضافة رقم 5 للمجموع يصبح 30 فما هو
6. شيء تذبحه وتبكي عليه فما هو ؟ تلميح : نبات
7. كم مرة في اليوم يجتمع عقربي الساعة فوق بعض ؟
الجميع مدعو للمشاركة
نتمنى ان يعجبكم عدد اليوم
إحزرها!
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
3,804
النقاط
191
العمر
36
الجنس
ذكر
الإجابة

1... الرقم هو. 17

2...الطريق

3... الساعة التاسعة صباحا لما نضيف لها سبع ساعات تصبح الرابعة مساءا

4...10+5+4=19

5...هو العدد 5

6...البصل

7...22 مرة
 
عبدالرؤوف بوجمع

عبدالرؤوف بوجمع

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
142
النقاط
13
العمر
13
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
1-
قال الطيب الجزائري84:
الإجابة

1... الرقم هو. 17

2...الطريق

3... الساعة التاسعة صباحا لما نضيف لها سبع ساعات تصبح الرابعة مساءا

4...10+5+4=19

5...هو العدد 5

6...البصل

7...22 مرة
إضغط للتوسيع...
1/صحيح
2/صحيح
3/صحيح
4/خاطئ
5/صحيح
6/صحيح
7/صحيح
 
عبدالرؤوف بوجمع

عبدالرؤوف بوجمع

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
142
النقاط
13
العمر
13
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
solama

solama

:: عضو مُتميز ::
إنضم
16 فيفري 2013
المشاركات
590
النقاط
31
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
1/ 17
2/ الطريق
الايموجي 10
القلب 5
المعين 4
4/عندما تكون الساعة التاسعة صباحًا، وقمنا بإضافة لها سبع ساعات أخرى، فتصبح الساعة الرابعة عصرًا.
5/ الرقم هو 5 لأن 5*5= 25 وبالتالي 25+5= 30
6/ البصل
7/ 22مرة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top