إحزرها! العدد 2 - الموسم 1

عبدالرؤوف بوجمع
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اللماويين أخواتي اللماويات
نبدأ بإذن الله العدد الثاني من إحزرها! الموسم الاول
قمنا ببعض التغييرات والتحسينات على اللعبة بناءا على إقتراح الأخ @فاعل الخير نتمنى أن تعجبكم الحلة الجديدة
نبدأ بإذن الله العدد الثاني من إحزرها! الموسم الاول
قمنا ببعض التغييرات والتحسينات على اللعبة بناءا على إقتراح الأخ @فاعل الخير نتمنى أن تعجبكم الحلة الجديدة
- أكمل بالرقم المناسب مكان علامة الإستفهام : 14/؟/39/32/26/21
- ماهو الشيء الذي يوصلك من بيتك إلى عملك دون أن يتحرك ؟ تلميح: لونه أسود
- ماهي الطريقة التي يمكن أن يكون ناتج جمع رقمي تسعة وسبعة هو أربعة
30 = ++5. عدد عندما يتم ضربه في نفسه وإضافة رقم 5 للمجموع يصبح 30 فما هو
20= ++
13 = ++
؟ = ×+
20= ++
13 = ++
؟ = ×+
6. شيء تذبحه وتبكي عليه فما هو ؟ تلميح : نبات
7. كم مرة في اليوم يجتمع عقربي الساعة فوق بعض ؟
الجميع مدعو للمشاركة
نتمنى ان يعجبكم عدد اليوم
إحزرها!
نتمنى ان يعجبكم عدد اليوم
إحزرها!