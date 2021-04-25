مواقف رمضانية لن تتكرر في سائر الايام

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 12,727
- النقاط
- 1,451
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
رواد ومحبي منتدى اللمه اهلا بكم
اليوم في هذ الموضوع وكالعاده لندردش مع بعض
كل واحد يدخل الموضوع يحكيلنا موقف وقع معه في رمضان
اما في وقت الصيام او وقت السهره
او حتى وقت السحور
مواقف لن تتكرر في سائر الايام
هناك من يشرب الماء وهو صائم دون ان يدرم ذالك
وهناك من يشعل سجاره وهو صائم حتى ينبهه احدهم
هناك من هو هادى ويفقد اعصابه لامر تافه ولما يستفيق من غضبه يضحك
هناك من يستيقظ صباحا يذهب مباشره للمطبخ لشرب الحليب وهو ناسي
هناك من قامت بطهي الحلويات وبدل ان تتذوق اكلت حبه صامصا
والمواقف كثيره واكيد لكل منكم موقف
وقع معه اما طريف او محرج
في انتضار تفاعلكم
اخوكم ناصر