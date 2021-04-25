مواقف رمضانية لن تتكرر في سائر الايام

رواد ومحبي منتدى اللمه اهلا بكماليوم في هذ الموضوع وكالعاده لندردش مع بعضكل واحد يدخل الموضوع يحكيلنا موقف وقع معه في رمضاناما في وقت الصيام او وقت السهرهاو حتى وقت السحورمواقف لن تتكرر في سائر الايامهناك من يشرب الماء وهو صائم دون ان يدرم ذالكوهناك من يشعل سجاره وهو صائم حتى ينبهه احدهمهناك من هو هادى ويفقد اعصابه لامر تافه ولما يستفيق من غضبه يضحكهناك من يستيقظ صباحا يذهب مباشره للمطبخ لشرب الحليب وهو ناسيهناك من قامت بطهي الحلويات وبدل ان تتذوق اكلت حبه صامصاوالمواقف كثيره واكيد لكل منكم موقفوقع معه اما طريف او محرجفي انتضار تفاعلكماخوكم ناصر