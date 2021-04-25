مواقف رمضانية لن تتكرر في سائر الايام

sami44

sami44

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10 ديسمبر 2009
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basmala-001.gif


رواد ومحبي منتدى اللمه اهلا بكم

اليوم في هذ الموضوع وكالعاده لندردش مع بعض

كل واحد يدخل الموضوع يحكيلنا موقف وقع معه في رمضان
اما في وقت الصيام او وقت السهره
او حتى وقت السحور


مواقف لن تتكرر في سائر الايام

هناك من يشرب الماء وهو صائم دون ان يدرم ذالك

وهناك من يشعل سجاره وهو صائم حتى ينبهه احدهم😳

هناك من هو هادى ويفقد اعصابه لامر تافه ولما يستفيق من غضبه يضحك 😳

هناك من يستيقظ صباحا يذهب مباشره للمطبخ لشرب الحليب وهو ناسي 😂
هناك من قامت بطهي الحلويات وبدل ان تتذوق اكلت حبه صامصا 😅

والمواقف كثيره واكيد لكل منكم موقف
وقع معه اما طريف او محرج

في انتضار تفاعلكم

اخوكم ناصر
❤❤
 
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