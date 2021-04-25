شرب السوائل وتجنب الدهون.. نصائح لصيام آمن لمرضى ضغط الدم

يعاني البعض من ارتفاع ضغط الدم، ولهذا يحصلون على أدوية يومية لضبط معدله، ومع صيام شهر رمضان دون مراعاة الضغط، قد يتعرض المريض إلى تدهور في الحالة الصحية؛ لذلك يجب على مرضى الضغط المرتفع اتباع النصائح التي تجعل صيامهم آمنًا على حالتهم الصحية.





وبحسب مستشفى "برجيل" الإماراتية، فإن مريض ضغط الدم المرتفع عليه أن يتبع نظامًا غذائيًا محددًا على مدار شهر الصيام حتى يحافظ على معدل ضغط الدم.





وأول ما يجب على مريض ضغط الدم فعله، هو البقاء رطبًا، حيث يجب عليه شرب الكثير من السوائل من الإفطار وحتى السحور للوقاية من المضاعفات التي قد تحدث.





كما يجب عليه التقليل من الأطعمة التي تحتوي على أملاح، مع عدم إضافة كمية ملح كبيرة على الطعام خلال الطهي، إضافة إلى تجنب الأطعمة الجاهزة المقدمة في المطاعم والتقليل من الحلويات- وفقا لمجلة "أريبيان بزنس" الإماراتية.





وعلى مريض ضغط الدم المرتفع أيضًا، الإكثار من تناول الخضروات الطازجة والفاكهة، وتجنب أي طعام يحتوي على نسبة دهون عالية، مع اتباع نشاط رياضي، مثل المشي عدة مرات أسبوعيًا، ويجب ألا تقل مدة الرياضة عن 20 دقيقة، وزيادتها تدريجيًا في حالة القدرة على ذلك.





كما يجب على المريض الالتزام بتناول وجبة السحور لأنها تساعد في ضبط مستوى ضغط الدم، ويجب أن تحتوي هذه الوجبة على سوائل وأطعمة قليلة الدهون.





أما عن الدواء، فعلى المريض الذي يحصل على دواء ضغط الدم مرة أو مرتين يوميًا، أن يتناوله بعد الإفطار إذا كان مرة واحدة، وإذا كان مرتين، فيجب تناوله مرة على الإفطار ومرة بعد السحور.





وفي حالة ما إذا كان المريض يتناول 3 أقراص من دواء الضغط يوميًا، فيجب أن يتوجه إلى الطبيب المتابع ليحصل على نوع آخر من الأودية التي يستمر مفعولها لساعات حتى يتناسب مع فترة الصيام