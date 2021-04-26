لكل واحد قصة

خلال إحدى الرحلات في القطار، صاح شاب في العشرين من العمر فجأة: "أبي انظر إلى الأشجار! إنها تسير إلى الوراء!" وابتسم حينها الأب لابنه في عطف في حين راح بقيّة الركاب ينظرون إلى الشاب بعين الشفقة. وما هي إلاّ لحظات حتى صاح الشاب مجدّدًا: "أبي! أبي...انظر إلى الغيوم في السماء، إنّها تلحقُ بنا أيضًا!" ابتسم الأب من جديد، وفي حينها اقترب منه أحد الركاب وقال له: "لماذا لا تعرض ابنك على طبيب جيّد؟" وأجاب الأب: "لقد فعلت، في الواقع نحن عائدان من المستشفى، لقد كان أبي كفيفًا منذ الولادة، واليوم فقط استعاد بصره!"