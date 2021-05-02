من الواقع إلى المواقع ...زوجي تحت مجهر

ليليا مرام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضاء قسم الحياة الزوجية أهلا بكم قد تتساؤلون ليليا كيف تكتب في قسم وهي غير متزوجة سأجيب
كانت أحاديث النسوة حولنا في الماضي عن زواج حديث كله نصائح ...إن تزوجتي كذا إن خطبتي تصرفي هكذا الخ ...لكن اليوم
من المواقع عرفنا حياة الواقع ....زوج تحت مجهر
ندخل جماعات في شبكات تواصل وجماعات نسوة محادثات ومشاكل وهموم لنرى العجب العجاب ...حياة الأزواج إستشارة جماعية وعلى عينك يا تاجر ....
هاته تروي تفاصيل شجارها مع أهل زوجها. ...وتلك تروى شكوكها حول خيانته ..والكارثة من تعطي رقمه في لايف وتطلب من بنات تجربة زوجها وهي تسمع وتصورو من اكتشفت انه متزوج من خلال رقم وجدته وحربته وهاته حادثة شاهدتها بعيني في لايف لفتاة تجرب الاتصال بالأزواج بطلب من زوجانهم ....لتكتشف ان الرقم هو زوجته الثانية وتواجهتا وتشاجرتا عبر لايف لتسىد الثانية كل ما فعله زوج واخفائه زواج وسفره الكاذب للعمل وهو في بيت زوجته الثانية
أسشارات جماعية ...من فضلكن انصحنني زوجي يعتزلني ...زوجي يعاقبني ....زوجي فيه رائحة غريبة ووووو والعديد العديد من الأحاديث ...
بتنا نعرف ما يحب زوجها وماذا يلبس وماذا يفعل واين يتوجه والأرقام المتواجدة بهاتفه. ...هو زوجنا جميعا نعيش معاهما من خلال موقع نقلته الزوجة المصون من الواقع ....
هل هذا هو الزواج من صغيرات السن والرشيقات والجميلات ..؟
هل هذا الزواج الذي يفتخر بيه زوج عندي لالة النسا ،؟
هل برأيكم لو عرف هؤلاء الأزواج ما تقوله عنهن زوجانهن في المواقع يتقبلون وضعهم ؟..
...دعوني اروي لكم انه فعلا احد الأزواج وقع بيده صورة عن حديث زوجته عنه في موقع وطلقها ....وهناك من شتمت اهل زوجها وحكت كل اسرارهم لتجد أخته ضمن الفريق في ذاك الموقع ....
سؤالي لكم كزوجات وكأزواج أو كمقبلين على الزواج ....
برأيكم هل الزواج الواقعي يتحول إلى زواج بالمواقع ومع مشاركة الجميع؟
هل أنت كزوج لو تعرضت بهذا الموقف ستتقبل هذا الوضع ؟ وكيف ستكون ردة فعلك؟
أنت كزوجة بكل صراحة ما رأيك بحظيث نسوة حول حياتهن في المواقع ؟
ناقوس الخطر يدق حياة التحظر عبر النت تهدم أسر تحول الميثاق الغليظ إلى غرباء بيننا وأسرار زوجية حرم الله خروجها من ابواب الغرف
الموضوع لكم وشكرا
أعضاء قسم الحياة الزوجية أهلا بكم قد تتساؤلون ليليا كيف تكتب في قسم وهي غير متزوجة سأجيب
كانت أحاديث النسوة حولنا في الماضي عن زواج حديث كله نصائح ...إن تزوجتي كذا إن خطبتي تصرفي هكذا الخ ...لكن اليوم
من المواقع عرفنا حياة الواقع ....زوج تحت مجهر
ندخل جماعات في شبكات تواصل وجماعات نسوة محادثات ومشاكل وهموم لنرى العجب العجاب ...حياة الأزواج إستشارة جماعية وعلى عينك يا تاجر ....
هاته تروي تفاصيل شجارها مع أهل زوجها. ...وتلك تروى شكوكها حول خيانته ..والكارثة من تعطي رقمه في لايف وتطلب من بنات تجربة زوجها وهي تسمع وتصورو من اكتشفت انه متزوج من خلال رقم وجدته وحربته وهاته حادثة شاهدتها بعيني في لايف لفتاة تجرب الاتصال بالأزواج بطلب من زوجانهم ....لتكتشف ان الرقم هو زوجته الثانية وتواجهتا وتشاجرتا عبر لايف لتسىد الثانية كل ما فعله زوج واخفائه زواج وسفره الكاذب للعمل وهو في بيت زوجته الثانية
أسشارات جماعية ...من فضلكن انصحنني زوجي يعتزلني ...زوجي يعاقبني ....زوجي فيه رائحة غريبة ووووو والعديد العديد من الأحاديث ...
بتنا نعرف ما يحب زوجها وماذا يلبس وماذا يفعل واين يتوجه والأرقام المتواجدة بهاتفه. ...هو زوجنا جميعا نعيش معاهما من خلال موقع نقلته الزوجة المصون من الواقع ....
هل هذا هو الزواج من صغيرات السن والرشيقات والجميلات ..؟
هل هذا الزواج الذي يفتخر بيه زوج عندي لالة النسا ،؟
هل برأيكم لو عرف هؤلاء الأزواج ما تقوله عنهن زوجانهن في المواقع يتقبلون وضعهم ؟..
...دعوني اروي لكم انه فعلا احد الأزواج وقع بيده صورة عن حديث زوجته عنه في موقع وطلقها ....وهناك من شتمت اهل زوجها وحكت كل اسرارهم لتجد أخته ضمن الفريق في ذاك الموقع ....
سؤالي لكم كزوجات وكأزواج أو كمقبلين على الزواج ....
برأيكم هل الزواج الواقعي يتحول إلى زواج بالمواقع ومع مشاركة الجميع؟
هل أنت كزوج لو تعرضت بهذا الموقف ستتقبل هذا الوضع ؟ وكيف ستكون ردة فعلك؟
أنت كزوجة بكل صراحة ما رأيك بحظيث نسوة حول حياتهن في المواقع ؟
ناقوس الخطر يدق حياة التحظر عبر النت تهدم أسر تحول الميثاق الغليظ إلى غرباء بيننا وأسرار زوجية حرم الله خروجها من ابواب الغرف
الموضوع لكم وشكرا