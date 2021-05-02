من الواقع إلى المواقع ...زوجي تحت مجهر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعضاء قسم الحياة الزوجية أهلا بكم قد تتساؤلون ليليا كيف تكتب في قسم وهي غير متزوجة سأجيب





كانت أحاديث النسوة حولنا في الماضي عن زواج حديث كله نصائح ...إن تزوجتي كذا إن خطبتي تصرفي هكذا الخ ...لكن اليوم

من المواقع عرفنا حياة الواقع ....زوج تحت مجهر

ندخل جماعات في شبكات تواصل وجماعات نسوة محادثات ومشاكل وهموم لنرى العجب العجاب ...حياة الأزواج إستشارة جماعية وعلى عينك يا تاجر ....

هاته تروي تفاصيل شجارها مع أهل زوجها. ...وتلك تروى شكوكها حول خيانته ..والكارثة من تعطي رقمه في لايف وتطلب من بنات تجربة زوجها وهي تسمع وتصورو من اكتشفت انه متزوج من خلال رقم وجدته وحربته وهاته

حادثة

....لتكتشف ان الرقم هو زوجته الثانية وتواجهتا وتشاجرتا عبر لايف لتسىد الثانية كل ما فعله زوج واخفائه زواج وسفره الكاذب للعمل وهو في بيت زوجته الثانية شاهدتها بعيني في لايف لفتاة تجرب الاتصال بالأزواج بطلب من زوجانهم....لتكتشف ان الرقم هو زوجته الثانية وتواجهتا وتشاجرتا عبر لايف لتسىد الثانية كل ما فعله زوج واخفائه زواج وسفره الكاذب للعمل وهو في بيت زوجته الثانية