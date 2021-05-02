من الواقع إلى المواقع ...زوجي تحت مجهر

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعضاء قسم الحياة الزوجية أهلا بكم قد تتساؤلون ليليا كيف تكتب في قسم وهي غير متزوجة سأجيب


كانت أحاديث النسوة حولنا في الماضي عن زواج حديث كله نصائح ...إن تزوجتي كذا إن خطبتي تصرفي هكذا الخ ...لكن اليوم

من المواقع عرفنا حياة الواقع ....زوج تحت مجهر

ندخل جماعات في شبكات تواصل وجماعات نسوة محادثات ومشاكل وهموم لنرى العجب العجاب ...حياة الأزواج إستشارة جماعية وعلى عينك يا تاجر ....
هاته تروي تفاصيل شجارها مع أهل زوجها. ...وتلك تروى شكوكها حول خيانته ..والكارثة من تعطي رقمه في لايف وتطلب من بنات تجربة زوجها وهي تسمع وتصورو من اكتشفت انه متزوج من خلال رقم وجدته وحربته وهاته حادثة شاهدتها بعيني في لايف لفتاة تجرب الاتصال بالأزواج بطلب من زوجانهم 😳😳😳....لتكتشف ان الرقم هو زوجته الثانية وتواجهتا وتشاجرتا عبر لايف لتسىد الثانية كل ما فعله زوج واخفائه زواج وسفره الكاذب للعمل وهو في بيت زوجته الثانية 😳🥴🙄🐸

أسشارات جماعية ...من فضلكن انصحنني زوجي يعتزلني ...زوجي يعاقبني ....زوجي فيه رائحة غريبة ووووو والعديد العديد من الأحاديث ...

بتنا نعرف ما يحب زوجها وماذا يلبس وماذا يفعل واين يتوجه والأرقام المتواجدة بهاتفه. ...هو زوجنا جميعا نعيش معاهما من خلال موقع نقلته الزوجة المصون من الواقع ....

هل هذا هو الزواج من صغيرات السن والرشيقات والجميلات ..🥴🥴🥴؟

هل هذا الزواج الذي يفتخر بيه زوج عندي لالة النسا ،🙄🙄🐸🐸🐸؟


هل برأيكم لو عرف هؤلاء الأزواج ما تقوله عنهن زوجانهن في المواقع يتقبلون وضعهم ؟..
...دعوني اروي لكم انه فعلا احد الأزواج وقع بيده صورة عن حديث زوجته عنه في موقع وطلقها ....وهناك من شتمت اهل زوجها وحكت كل اسرارهم لتجد أخته ضمن الفريق في ذاك الموقع ....

سؤالي لكم كزوجات وكأزواج أو كمقبلين على الزواج ....

برأيكم هل الزواج الواقعي يتحول إلى زواج بالمواقع ومع مشاركة الجميع؟
هل أنت كزوج لو تعرضت بهذا الموقف ستتقبل هذا الوضع ؟ وكيف ستكون ردة فعلك؟

أنت كزوجة بكل صراحة ما رأيك بحظيث نسوة حول حياتهن في المواقع ؟

ناقوس الخطر يدق حياة التحظر عبر النت تهدم أسر تحول الميثاق الغليظ إلى غرباء بيننا وأسرار زوجية حرم الله خروجها من ابواب الغرف


الموضوع لكم وشكرا


 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,747
النقاط
1,011
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته
أنا ضد فكرة أنو نحكي على زوجي سواء الأشياء الجميلة أو غيرها في المواقع و حتى في الواقع لديا خصوصية مع زوجي ولا أحب أي شخص كان يتدخل في شؤوننا إن كان لدينا مشكل لا سماح الله نحاول حله بعيدا على أهلي وأهله لأنو أحيانا تدخل الاطراف يزيد طين بلة كما يقولو
بوركتي ليلوشة
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,193
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال صانعة الإبتسامة:
وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته
أنا ضد فكرة أنو نحكي على زوجي سواء الأشياء الجميلة أو غيرها في المواقع و حتى في الواقع لديا خصوصية مع زوجي ولا أحب أي شخص كان يتدخل في شؤوننا إن كان لدينا مشكل لا سماح الله نحاول حله بعيدا على أهلي وأهله لأنو أحيانا تدخل الاطراف يزيد طين بلة كما يقولو
بوركتي ليلوشة
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وعليكم السلام
اهلا وسهلا أختي نورتي الموضوع..
أكيد هذا ما يجب أن يكون عليه الزواج المشكل تعدى حدود الاهل نتحدث هنا عن مواقع الكترونية. عن نوع من النساء للأسف إتخدن مواقع نسوية لبوح أسرارهن هذا ما أقصده وهل رأيت قصص كهاته..
أسعدكما الله وهذا ما عليك فعله دائما دعي حياتك ملكك وملكه لا لتدخل أي طرف



 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,747
النقاط
1,011
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
قال ليليا مرام:
وعليكم السلام
اهلا وسهلا أختي نورتي الموضوع..
أكيد هذا ما يجب أن يكون عليه الزواج المشكل تعدى حدود الاهل نتحدث هنا عن مواقع الكترونية. عن نوع من النساء للأسف إتخدن مواقع نسوية لبوح أسرارهن هذا ما أقصده وهل رأيت قصص كهاته..
أسعدكما الله وهذا ما عليك فعله دائما دعي حياتك ملكك وملكه لا لتدخل أي طرف
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اييييييه شفت العجب في الفيسبوك والله تقعدي حايرة وحدة تغير في صحباتها شوفو واش شرالي وووو ومشكل يحكو كلش حتى وحدة تقول راجلي تبدل عليا وحدة جارتنا ظل تجري وراء راجلي واش ندير دبرو عليا ويدخلو هادوك البنات يتفلسفو زعما يوجهو فيها وهم لي تسقسيها شحال في عمرها تقلك 14😂😂😂 والله تحيري في زوجات هاد الوقت حاشا البعض
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,193
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال صانعة الإبتسامة:
اييييييه شفت العجب في الفيسبوك والله تقعدي حايرة وحدة تغير في صحباتها شوفو واش شرالي وووو ومشكل يحكو كلش حتى وحدة تقول راجلي تبدل عليا وحدة جارتنا ظل تجري وراء راجلي واش ندير دبرو عليا ويدخلو هادوك البنات يتفلسفو زعما يوجهو فيها وهم لي تسقسيها شحال في عمرها تقلك 14😂😂😂 والله تحيري في زوجات هاد الوقت حاشا البعض
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وهذا ما قصدته كوارث انا اللي تركت عجب وعلامات استفهام وتعجب وغرابة واستغرابة تمد رقم الزوج فجماعة قال جربوه اءا يخوني سبحان الله وين وصلت بينا المواصيل..

الله يهديهم خلاصة انت اذا جرب زهرو خبريني انا وسرك فبير نجيب نتاع منتدى ڨاع ونجوه ههه
 
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