اغتنموا كنوز العشر الأواخر ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اغتنموا كنوز العشر ومافيها من مضاعفة الأجر، ولهذا ينبغي للمسلم والمسلمة في هذه العشر الأواخر ،الزيادة والإجتهاد في الطاعات ،عن عائشة رضي الله عنها قالت :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه

عن عائشة رضي الله عنها قالت :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيره. مسلم ،العشر الأواخر فيها ترجى ليلة القدر ،ليلة القدر العظيمة المباركة والتي أخفي عملها ليجتهد المسلم في هذه العشر الأواخر بالقيام والذكر والصدقة والدعاء، عن عائشة رضي الله عنها قالت :قلت يارسول الله ،أرأيت ان علمت أي ليلة ليلة القدر ماأقول فيها؟قال قولي:اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني .رواه الترميذي وغيره. ،فليغتنم كل مسلم ومسلمة ماتبقى من أيام رمضان والعشر الأواخر منه وليملأها صلاة وقياما وتلاوة وصدقة وذكرا ودعاء وبرا بوالديه ،وصلة رحم.

اللهم وفقنا وأعنا ويسر لنا كل عمل صالح في هذه العشر الأواخر ،وتقبله منا خالصا لوجهك الكريم، واجعلنا ممن صام وقام ليلة القدر ايمانا واحتسابا واجعلنا فيه ووالدينا والمسلمين من عتقائك من النار.

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"