منذ14 سنة عودة الي المنتدى اللمة الجزائر.

السلام عليكم



بعد غياب طويل وتعرفي الاول في منتدى اللمة الجزائرية كان سنة 2007 بعد ماضيعت العضوية الاولى بسبب مشاكل في المنتدى وتوقف وكان خلل بالمنتدى عادت من جديد سنة 2010 و ثم اليوم .

انا كنت مشرفا ثم مراقبا في المنتدى في وقت كان صعب العمل في المنتدى.



ان شاء الله الجميع بخير والسلام عليكم.

اخوكم بوعزة عامر 77.