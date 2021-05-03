منذ14 سنة عودة الي المنتدى اللمة الجزائر.

بوعزة عامر 77

بوعزة عامر 77

:: عضو مُشارك ::
إنضم
5 أوت 2010
المشاركات
122
النقاط
7
العمر
101
السلام عليكم

بعد غياب طويل وتعرفي الاول في منتدى اللمة الجزائرية كان سنة 2007 بعد ماضيعت العضوية الاولى بسبب مشاكل في المنتدى وتوقف وكان خلل بالمنتدى عادت من جديد سنة 2010 و ثم اليوم .
انا كنت مشرفا ثم مراقبا في المنتدى في وقت كان صعب العمل في المنتدى.

ان شاء الله الجميع بخير والسلام عليكم.
اخوكم بوعزة عامر 77.
 
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