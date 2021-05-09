[[ صرخة استاذ ]]

إلى أختنا المفتشة فاسي

دعيني سيدتي

أرتب محفظتي

أضع كتبي

و أمسح عرق كراسي

دعيني ألقي جسدي

منهكا بعد يوم

طويل كنت فيه أقاسي

نقل و ضوضاء

مهانة تعب سير

صخب قلة حيلة

دعيني أولا ألتقط أنفاسي

دعيني أطفئ مصباحي

أنيم على مضض أحلامي

أتوسد قلمي

و أفترش في حزن قرطاسي

سيدتي لست بأمير

و لاملك ذو عرش

لا أحلم بقصر

و لا جوار حسان

لا زمرد لا ذهب

لا تراودني في غفوتي الكراسي

سيدتي لست أميرا

لا جيش لي يحميني

لا عصبة تؤويني

لا جهة تدعمني

أمشي كئيبا دون أحراس

لا أنتظر إقالة وزير

و لا دعوة رئيس

و لا أريد قبة برلمان

و لا أرقص على حبل سياسي

أنا موظف مغمور

تعيس الماضي

أسود الحاضر

غامض المستقبل

لا من يسمع و لا من يواسي

تتقاذفني إيديولوجيتكم

تتلاعب بخبزي أهواءكم

أنتم هناك في القمة

ترفلون في ديباج الطموح

و أنا في طينة الآدمي أقاسي

دعيني سيدتي

أخبرك عن معاناتي

عن كل ليلة ضاقت

كالطوق على قلبي

و باتت تؤرقني

أشباح صباح

لا أدري فيها

أأصبح بين الأحياء إو بين أرماس

أحدثك عن همي

عن حزني

عن سواد يومي

كيف أهيم

حائرا بين حديث جلاسي

الأمراء مرفهون

منعمون في رغد

الأموال تقسم بينهم

و أنا يحسبون علي أنفاسي

سيدتي كنا نحسب

و حسن الظن طبعنا

أنك من طينتنا

فها نحن قربانك

نحو ارتقاء الكراسي ​