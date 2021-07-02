أحببت مدمنا.

كانت تسترق النظر إلى علبة السجائر التي وضعها فوق الطاولة، أهملت الفوضى المتراكمة من حولها لوهلة و انشغلت بتلك العلبة، تتساءل عن ما يدفع بأحدهم أن يحرق رئتيه مقابل سيجارة تافهة، و عن ما يفكر به و هو يصرف نصف أمواله على تلك الأعواد اللعينة، دخل فجأة بينما قد انصرفت لترتيب الفوضى مجددا، فأشعل سيجارة و بدأ ينفث دخانها السام حولها، سألها بعصبية:-لم تحملقين بهذه الطريقة؟أجابت و البرودة تسري بأطرافها:-إنها المرة الأولى التي يدخن أحدهم فيها أمامي.ابتسم ابتسامة لم تفهم معناها آنذاك ثم غادر، حافظت على هدوئها و انهمكت في الترتيب، فتحت الدولاب لترتيب الملابس التي أنهت طيها أخيرا فلمحت علبة صغيرة، فتحتها فكان الذي بها غريب.سألته مجددا فأجاب ببرودة أعصاب:-أنا مدمن.-مدمن؟-نعم، كما سمعت عزيزتي، إنه حظك أن تتعلقي بمدمن يدخن طوال اليوم و يثور لأتفه الأسباب.- ألم تعديني أن تكافحي لأجلي؟-ولكنك شرطي...-هذا عالمي، تقبليه كما هو أو ارحلي.خرجت مصدومة نحو مطبخها الصغير، جلست على أحد الكراسي قبالة النافذة فأجهشت بالبكاء، تساءلت كيف كان لها أن تقع في حب رجل مثل هذا و كيف على اتساع الهوة بينهما أن تقترن به، لطالما أخبرته أن الجنة موطنها و أنه من الجحيم مازحة، و كلما ثار بوجهها عادت و قد هدأت عواصفه قتخبره مبتسمة:-لابأس فالشياطين تكره الملائكة.عادت بذاكرتها إلى أول يوم التقيا فيه حينما أوقفها جانب الطريق، إذ لم ترتدي حزام الأمان، لاحظ توترها الشديد و رجفة يديها و هي تسلمه أوراقها، و على غير العادة لم تتطاول عليه أو تستخدم شيئا من دهاء و خبث النسوة لتجعله يسامحها، و لم تتغزل بوسامته كما تفعل الكثيرات، كبرت في عينه لحظتها و أحب خضوعها، ككل الرجال الشرقيين يروقهم خضوع الأنثى لأوامرهم دون اعتراض، هنالك كان اللقاء الأول و في بيت أبيها كان الميثاق الغليظ، التفتت نحوه حينما أتاها صوته:-كنت أعلم منذ البداية أنه سيحين هذا الوقت، لذلك أردتك أن تعلمي بكل هذا باكرا.سكت وهو ينفث الدخان اللعين من سيجارته، ثم جلس بجانبها مطأطا الرأس مسترسلا في حديثه:-حينما توفيت أمي كانت زوجة أبي ترميني نحو الشارع عندما يغيب والدي، و هنالك وجدت الكثير من الرفقاء المحرومين مثلي، ولكل واحد منهم كانت لديه قصة و الكثير من المعاناة، لم يكن من العدل أبدا أن يكبر طفل بريء فالشارع بينما غيره ينعم في حضن عائلته، كرهت العالم كله و كرهت نفسي فكيف لي أن أحبك أنت، أصبحت أثور في وجه كل من يصادفني أخالني أحاسب الناس جميعا على موت أمي وعلى كل ليلة أمضيتها في العراء و على إدماني، كان يجب علي أن أكذب فلا شك لو كنت تعرفين حقيقتي كنت سترفضينني، أحببتك منذ لاحظت أنك لا تجيدين الحيلة و لا الخداع، وكنت على يقين حينها أن طيبة قلبك ستحتوي كل هذا.سكت لحظات ثم أضاف :- دعيني أخبرك أنك منحت حياتي البائسة معنى.جثا على ركبتيه يبكي بكاء الطفل الصغير ، التفتت إليه تتعجب بكائه وهو الجبل العظيم الذي لا تزعزه أقسى الحوادث، عم المطبخ الصغير سكون رهيب، قالت و هي تمسح يديها:-كنت أعلم بكل هذا منذ البداية، و لكنني لم أكن على يقين أنني سأنتصر في معركة مثل هذه، و الغريب من كل هذا أنني أحببتك بكل هذه العيوب و بحجم الاختلاف الذي بيننا، أنا بجانبك...#بقلمي#ما أكتبه لا علاقة له بحياتي ولا بقناعاتي أحيانا تزورني أفكار غريبة عجيبة فأتقمص الشخصيات و أسرد على الورق.آرائكم