نصائح و توجيهات للتلاميذ

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,857
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
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نصائح و توجيهات التلاميذ







نصائح و توجيهات



نصائح و توجيهات للطلاب لتحقيق النجاح و التفوق
كثيرا ما نسمع عن طالب يبذل قصارى جهده لكنه رغم ذلك لا ينجح أو عن طالب آخر يحضر للامتحانات جيدا لكنه يواجه صعوبة في اجتيازها بنجاح و قد ينتابه الخوف منها في كثير من الأحيان حتى تفقده ثقته في نفسه ، نسمع أيضا عن طالب آخر فشل في تخطي صعوبة إحدى المواد فجعل منها عدوا له و تخلى عنها أملا في النجاح فقط ببقية المواد ، أيضا هناك من الطلاب من توقف ليفكر في مستقبله فوجد نفسه محتارا أي طريق أتوجه أي تخصص أختار أي مستقبل أصنع لنفسي و من الطلاب من يتفوق السنين و السنين ثم يخاف من مواجهة امتحان رسمي فما الحل ؟؟ صفحة نصائح و توجيهات من إعداد الموقع الأول للدراسة في الجزائر من شأنها إن شاء الله أن تواجه هذه المشاكل لتنير درب الطلاب و توجههم بخبر
بالتوفيق ان شاء الله
لكل التلاميذ المقبليين على شهادة التعليم المتوسط و شهادة البكلوريا ان شاء الله
حتى الطلبة الجامعيين المقبليين على الامتحان السداسي الثاني ان شاء الله



نصائح و توجيهات من إعداد اخوكم الياس



 
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إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,857
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ارجوا من ادارة المنتدى حذف الموضوع آسف الخطا مني آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف آسف
 
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