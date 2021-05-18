نصائح و توجيهات للتلاميذ

بالتوفيق ان شاء الله

لكل التلاميذ المقبليين على شهادة التعليم المتوسط و شهادة البكلوريا ان شاء الله

حتى الطلبة الجامعيين المقبليين على الامتحان السداسي الثاني ان شاء الله