نصائح و توجيهات للتلاميذ

إلياس
:: أستاذ::
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نصائح و توجيهات للطلاب لتحقيق النجاح و التفوق
كثيرا ما نسمع عن طالب يبذل قصارى جهده لكنه رغم ذلك لا ينجح أو عن طالب آخر يحضر للامتحانات جيدا لكنه يواجه صعوبة في اجتيازها بنجاح و قد ينتابه الخوف منها في كثير من الأحيان حتى تفقده ثقته في نفسه ، نسمع أيضا عن طالب آخر فشل في تخطي صعوبة إحدى المواد فجعل منها عدوا له و تخلى عنها أملا في النجاح فقط ببقية المواد ، أيضا هناك من الطلاب من توقف ليفكر في مستقبله فوجد نفسه محتارا أي طريق أتوجه أي تخصص أختار أي مستقبل أصنع لنفسي و من الطلاب من يتفوق السنين و السنين ثم يخاف من مواجهة امتحان رسمي فما الحل ؟؟ صفحة نصائح و توجيهات من إعداد الموقع الأول للدراسة في الجزائر من شأنها إن شاء الله أن تواجه هذه المشاكل لتنير درب الطلاب و توجههم بخبر
|بالتوفيق ان شاء الله
لكل التلاميذ المقبليين على شهادة التعليم المتوسط و شهادة البكلوريا ان شاء الله
حتى الطلبة الجامعيين المقبليين على الامتحان السداسي الثاني ان شاء الله
|نصائح و توجيهات من إعداد اخوكم الياس
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