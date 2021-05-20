مشكلتي سئمت ال حاء ياء ألف تاء مربوطة

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مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
705
النقاط
51
السلام عليكم
ببساطة لم اجد او باسلوب أدق ليس لدي الجرئة للحديث مع اشخاصي المقربين في هذه الحيثيات .... تعبت سيبدو هذا تافها تافه للغاية لكني حرفيا لم اعد أستطيع كبح شعوري في عدم الرضا عن ذاتي كل مايخصني شكلي جسمي عقليتي واعلم انا هذا قمة الجهل قمة نكران الجميل لكن الأمر خارج قدرتي وسيطرتي تأزم الوضع من مقارنة نفسي بغيري الى نوع من الحسد اكرر مجددا اعلم اني على خطأ لكن الأمر خارج اطار سيطرتي اصبح روتينا لي اصبحت هشة جدااااا ونعم لا أملك ثقة في نفسي فقدت الكثييييير من الوزن اكاد أكون جثة تمشي لا أريد الخروج ولا الانخراط مع الناس لا أريد اقتناء ملابس جديدة سأمت رؤية عضامي البارزة سئمت رؤية شعري المتساقط سئمت جملة شينتي لم تعد لدي رغبة في أي شيء ليس لدي ثقة اعني حتى الدعاء لا اعلم لما يحصل عكس أي شيء تمنيته اعني كلش معكوس في حياتي كأني اصحو كل يوم واجد نفسي مازلت في طريق سقوطي نحو قاع الهاوية أشعر اني لن اجد شخص يحبني شخص يفهمني قبل أن اتكلم شخص يكون بجانبي في وحدتي هذه لا أشعر أبدا اني استحق السعادة..وكأني جزء كبير من ظلام هذا العالم اللعين أشعر اني اريد لعن كل شيء في هذا العالم اعني سحقا لما انا عليه الان سحقا للحسد الذي يغلف قلبي سحقا للناس الذين يضنون اني مثالية للغاية سحقا للأناس الذين لايزالون يشعرون بالغيرة من شخص مثلي 🙂🙂🙂🙂
 
sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
السلام عليكم
عزيزتي إن كنت أنت لا تحبين نفسك أخبريني كيف ستجدين من يحبك
الناس تعاملك مثلما تعاملين نفسك
و تراك مثلما ترين نفسك
و البطولة تكون في القبول أولا
و التصالح مع الذات
وتقبل كل عيوبها
ثم السعي لإصلاحها
شعرك يتساقط اطهلاي فيه
نقص ميزانك نقصي التخمام كولي و ديري الرياضة
اااه الرياضة راح تفيدك بزاف
راح تطرد كل هاذ الطاقة السلبية
و ديري فبالك لوكان ربي يحققلك كل واش تتمناي راح تبقاي تشكي
لأنو اللي معندوش قناعة أو رضا العجب ما يعجبوش
اختي استغفري تفكري نعم الله اسمعي محاضرات النابلسي شوفي الصوالح الملاح في الكون يبانلك تخمامك هذا حاجة تااااافهة
كاينة حاجة تسمى بالسلام الداخلي
مش بالساهلة تلحقي له
ولكن كي تلحقيلو جبل يطيح قدامك و تبقاي تتبسمي حاجة متخليك تحزني ومام اذا تقلقتي تولي بالخف
باش توصليلو متني العلاقة بينك و بين ربي و اطهلاي في روحك لأنك تستحقين ذلك و اسعاي للأفضل و حبي روحك و كثري الذكر عزيزتي
سلام
 
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Hakan

:: مشرف ::
منتدى بوح القلم الحر
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
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الجنس
ذكر
لازم تعرفي ختي أنو من أسباب وهن الجسم وضعفه صفة الحسد ،لذا تصيبي انو أغلب الناس المطمئنين في قلوبهم عندهم صحة مليحة الحاجة لي ياكلوها تخرج في الجسم تاعهم ،الوجه تاعهم منور و الابتسامة ديما في وجوههم سواء للصديق او العدو،لازم تتخلصي من الحسد ،نوضي بكري صباح صلي الفجر تاعك وشمي الهواء من نافذة البيت او من ساحة المنزل ،عمري الوقت تاعك بتطوير نفسك ،حبسي الأكل الغير صحي ،الجوع أفضل من أنو تاكلي حاجة سيئة ،اذا عندك قولون عصبي عالجي عليه ،نقصي السهريات ،الحب تاع ناس مش رايح ينفعك اذا انت ما تحبيش نفسك ،جمال الجسد لا ينفع اذا كانت الروح فارغة من الداخل ربي يشفيك .
 
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