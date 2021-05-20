السلام عليكمببساطة لم اجد او باسلوب أدق ليس لدي الجرئة للحديث مع اشخاصي المقربين في هذه الحيثيات .... تعبت سيبدو هذا تافها تافه للغاية لكني حرفيا لم اعد أستطيع كبح شعوري في عدم الرضا عن ذاتي كل مايخصني شكلي جسمي عقليتي واعلم انا هذا قمة الجهل قمة نكران الجميل لكن الأمر خارج قدرتي وسيطرتي تأزم الوضع من مقارنة نفسي بغيري الى نوع من الحسد اكرر مجددا اعلم اني على خطأ لكن الأمر خارج اطار سيطرتي اصبح روتينا لي اصبحت هشة جدااااا ونعم لا أملك ثقة في نفسي فقدت الكثييييير من الوزن اكاد أكون جثة تمشي لا أريد الخروج ولا الانخراط مع الناس لا أريد اقتناء ملابس جديدة سأمت رؤية عضامي البارزة سئمت رؤية شعري المتساقط سئمت جملة شينتي لم تعد لدي رغبة في أي شيء ليس لدي ثقة اعني حتى الدعاء لا اعلم لما يحصل عكس أي شيء تمنيته اعني كلش معكوس في حياتي كأني اصحو كل يوم واجد نفسي مازلت في طريق سقوطي نحو قاع الهاوية أشعر اني لن اجد شخص يحبني شخص يفهمني قبل أن اتكلم شخص يكون بجانبي في وحدتي هذه لا أشعر أبدا اني استحق السعادة..وكأني جزء كبير من ظلام هذا العالم اللعين أشعر اني اريد لعن كل شيء في هذا العالم اعني سحقا لما انا عليه الان سحقا للحسد الذي يغلف قلبي سحقا للناس الذين يضنون اني مثالية للغاية سحقا للأناس الذين لايزالون يشعرون بالغيرة من شخص مثلي