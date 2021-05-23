ماغيكاي تشان
:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التفصيل في عمل المرأة
بين التحريم والتحليل
عناوين فرعية:
• أدلة شرعية.
• عمل المرأة بين أدلة الشرع ودعوات التحرر.
• الأضرار الناتجة عن خروج المرأة للعمل.
• فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين في حكم عمل المرأة.
• ضوابط خروج المرأة للعمل.
• خلاصة القول.
مقدمة
الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عُدوان إلا على الظالمين، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المبعوث رحمةً للعالمين، ومَحجة للسالكين، وحُجة على جميع المكلفين، أرسله على حين فترة من الرُّسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، هدى به من الضلالة، وعلَّم به من الجهالة، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينًا عُميًا وآذانًا صمًّا، وقلوبًا غُلفًا، فبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأُمة، وكشَف الغُمة، وجاهد في الله حقَّ الجهاد، لا يرده عنه رادٌّ، ولا يصده عنه صادٌّ، حتى سارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلَغ دينه القيِّم ما بلَغ الليل والنهار، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين صلاةً دائمة على تعاقُب الأوقات والسنين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
وبعد:
فلا ريب أن الإسلام جاء بإكرام المرأة، والحفاظ عليها، وصيانتها عن ذئاب بني الإنسان، وحفظ حقوقها، ورفع شأنها؛ فجعلها شريكة الذَّكر في الميراث، وحرَّم وَأْدها، وأوجب استئذانها في النكاح، وجعل لها مطلق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة، وأوجب لها على زوجها حقوقًا كثيرة، وأوجب على أبيها وقراباتها الإنفاق عليها عند حاجتها، وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأجانب إليها؛ لئلا تكون سلعة رخيصة يتمتع بها كل أحد.
وإن مما ابتلينا به في الآونة الأخيرة ظهور مجموعة من الدعوات والصرخات التي تصيح بحرية المرأة، وضرورة مساواتها مع الرجل، وإطلاق العنان لها لتفعل ما تريد وتقول ما تريد، وكان من أبرز الإشكالات التي حظيت بجدل واسع في الأوساط الفكرية والاجتماعية الإسلامية: قضية عمل المرأة، أحلال هو أم حرام؟ وتكاثرت الكتب والمقالات والرسائل في هذا الباب، وأدلى فيه كل فريق بدلوه، ودافع فيه بحجته ومنطقه، كما حدث أن نزل إلى المعترك من ليس بأهل له، وخاض في هذا البحر من لا يجيد السباحة فضلاً عن ركوب الأمواج، فكان أن غرق البعض، ومرض البعض الآخر، ولم ينجُ من هذه الأمواج إلا القليل.
ومن بين كثرة ما قيل وألف في هذا الباب، أحببت أن أدبج رسالة صغيرة أجمع فيها فتات ما تناثر من هنا وهناك؛ لأن الموضوع محسوم سلفًا، ولا داعي لمزيد من الإطناب وشرح المشروح، فجاءت في نحو صفحات قليلة، أرجو الله أن يعم نفعها، وينالني بعض أجرها، إنه ولي ذلك، والقادر عليه.
يتبع...
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التفصيل في عمل المرأة
بين التحريم والتحليل
عناوين فرعية:
• أدلة شرعية.
• عمل المرأة بين أدلة الشرع ودعوات التحرر.
• الأضرار الناتجة عن خروج المرأة للعمل.
• فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين في حكم عمل المرأة.
• ضوابط خروج المرأة للعمل.
• خلاصة القول.
مقدمة
الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عُدوان إلا على الظالمين، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المبعوث رحمةً للعالمين، ومَحجة للسالكين، وحُجة على جميع المكلفين، أرسله على حين فترة من الرُّسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، هدى به من الضلالة، وعلَّم به من الجهالة، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينًا عُميًا وآذانًا صمًّا، وقلوبًا غُلفًا، فبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأُمة، وكشَف الغُمة، وجاهد في الله حقَّ الجهاد، لا يرده عنه رادٌّ، ولا يصده عنه صادٌّ، حتى سارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلَغ دينه القيِّم ما بلَغ الليل والنهار، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين صلاةً دائمة على تعاقُب الأوقات والسنين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
وبعد:
فلا ريب أن الإسلام جاء بإكرام المرأة، والحفاظ عليها، وصيانتها عن ذئاب بني الإنسان، وحفظ حقوقها، ورفع شأنها؛ فجعلها شريكة الذَّكر في الميراث، وحرَّم وَأْدها، وأوجب استئذانها في النكاح، وجعل لها مطلق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة، وأوجب لها على زوجها حقوقًا كثيرة، وأوجب على أبيها وقراباتها الإنفاق عليها عند حاجتها، وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأجانب إليها؛ لئلا تكون سلعة رخيصة يتمتع بها كل أحد.
وإن مما ابتلينا به في الآونة الأخيرة ظهور مجموعة من الدعوات والصرخات التي تصيح بحرية المرأة، وضرورة مساواتها مع الرجل، وإطلاق العنان لها لتفعل ما تريد وتقول ما تريد، وكان من أبرز الإشكالات التي حظيت بجدل واسع في الأوساط الفكرية والاجتماعية الإسلامية: قضية عمل المرأة، أحلال هو أم حرام؟ وتكاثرت الكتب والمقالات والرسائل في هذا الباب، وأدلى فيه كل فريق بدلوه، ودافع فيه بحجته ومنطقه، كما حدث أن نزل إلى المعترك من ليس بأهل له، وخاض في هذا البحر من لا يجيد السباحة فضلاً عن ركوب الأمواج، فكان أن غرق البعض، ومرض البعض الآخر، ولم ينجُ من هذه الأمواج إلا القليل.
ومن بين كثرة ما قيل وألف في هذا الباب، أحببت أن أدبج رسالة صغيرة أجمع فيها فتات ما تناثر من هنا وهناك؛ لأن الموضوع محسوم سلفًا، ولا داعي لمزيد من الإطناب وشرح المشروح، فجاءت في نحو صفحات قليلة، أرجو الله أن يعم نفعها، وينالني بعض أجرها، إنه ولي ذلك، والقادر عليه.
يتبع...