✍️ العلماء 📔

Bfatiha

Bfatiha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 ماي 2021
المشاركات
14
النقاط
3
محل الإقامة
منتدي الامة الجزائرية
الجنس
أنثى



- يقول الله تعالى في كتابه الحكيم( إنما يخشى الله َ من عباده العلماء ُ)
الله عز وجل قال ( عباده العلماء ) وعندنا من يقول (العلامة )

ما اريد أن افهمه هو ان الله عز وجل سبحانه وتعالى الخلاق العليم سمى ذاته العليم . ونحن نبالغ في تسمية هؤلاء البشر بالعلامة . انا لا اريد ان اعرف الفرق ولكن لماذا هذا الاتزايد والمدح ووووو لهؤلاء البشر . هل هناك من هو متمكن من كل العلوم التي في هذه الحياة الدنيا ؟

 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,937
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على المعلومات القيمة اختي جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة
 
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