✍️ العلماء 📔

- يقول الله تعالى في كتابه الحكيم( إنما يخشى الله َ من عباده العلماء ُ)الله عز وجل قال ( عباده العلماء ) وعندنا من يقول (العلامة )ما اريد أن افهمه هو ان الله عز وجل سبحانه وتعالى الخلاق العليم سمى ذاته العليم . ونحن نبالغ في تسمية هؤلاء البشر بالعلامة . انا لا اريد ان اعرف الفرق ولكن لماذا هذا الاتزايد والمدح ووووو لهؤلاء البشر . هل هناك من هو متمكن من كل العلوم التي في هذه الحياة الدنيا ؟