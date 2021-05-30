Bfatiha
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اهم عشر ممارسات تدمر الموهبة عند الاطفال
1) الضرب علي الوجه
يقتل 300-400 خلية عصبية في الدماغ
المسح على الرأس يحفز خلايا دماغية جديدة
2) الألعاب الإلكترونية
تقتل الذكاء الإجتماعي والذكاء اللغوي و تسبب نزيف الدماغ لشدة التركيز
استهلاك خلايا الدماغ قبل أوانها وعندما يكبر يفتقد بعض المهارات
في أحد المدن مركز خاص باسم ضحايا الإلكترونيات : عدد كبير من الأطفال في غيبوبة من الألعاب الإلكترونية
3) السخرية من الأم أمام إبنها يجعل الطفل يركن للإنطواء والخوف والتوقف عن التفكير السليم لأن الطفل يستمد الموهبة من أمه حسب آخر الدراسات
4) السخرية من أفكار الطفل والتعليق الغير تربوي على مايقدمه من إنتاج وتقدم وبذلك تصبح الدافعية لديه متدنية
5) قفل باب الحوار مع الطفل منذ الصغر بحكم العادات التقاليد الخاطئة وبذلك يتم قتل الذكاء اللغوي والإجتماعي لديه
تهميش الأطفال وأمرهم بالسكوت وتعنيفهم في المناسبات مثلاً
6) الإقلال من شرب الماء بالذات أثناء التعليم
الدماغ يتكون من 85٪ من الماء يجب كل خمس وأربعون دقيقة شرب كوب من الماء ( أوقنينة صغيرة ) و إذا لم يشرب يصدر الجسم حركات لاإرادية ( كحة - عطس - يحرك الكرسي- يسحب الطاولة ،، يظهر للمربي أنه يفتعل الإزعاج )
7) عدم تناول وجبة الإفطار
الناس الذين لايتناولون وجبة الإفطار سوف ينخفض معدل سكر الدم لديهم هذا يقود إلى عدم وصول غذاء كاف لخلايا المخ ممايؤدي إلى إنحلالها
الحذر من الوجبات السريعة
8) التعليم بالتلقين وعدم مراعاة ميول وقدرات الطالب
9) عدم تمكين الأطفال من عيش طفولتهم الطبيعية وإغراقهم في الأنشطة التعليمية
الكتابة على الجدران سببها عدم التمكين من الكتابة الحرة في السنين الأول
10) إلزام الطفل تصغير خطه في المرحلة الإبتدائية
الخط الكبير يرمز للثقة بالنفس والأمان
إذا صغر الخط معناه فقد هاتين الصفتين .