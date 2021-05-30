اهم عشر ممارسات تدمر الموهبة عند الاطفال

اهم عشر ممارسات تدمر الموهبة عند الاطفال1) الضرب علي الوجهيقتل 300-400 خلية عصبية في الدماغالمسح على الرأس يحفز خلايا دماغية جديدة2) الألعاب الإلكترونيةتقتل الذكاء الإجتماعي والذكاء اللغوي و تسبب نزيف الدماغ لشدة التركيزاستهلاك خلايا الدماغ قبل أوانها وعندما يكبر يفتقد بعض المهاراتفي أحد المدن مركز خاص باسم ضحايا الإلكترونيات : عدد كبير من الأطفال في غيبوبة من الألعاب الإلكترونية3) السخرية من الأم أمام إبنها يجعل الطفل يركن للإنطواء والخوف والتوقف عن التفكير السليم لأن الطفل يستمد الموهبة من أمه حسب آخر الدراسات4) السخرية من أفكار الطفل والتعليق الغير تربوي على مايقدمه من إنتاج وتقدم وبذلك تصبح الدافعية لديه متدنية5) قفل باب الحوار مع الطفل منذ الصغر بحكم العادات التقاليد الخاطئة وبذلك يتم قتل الذكاء اللغوي والإجتماعي لديهتهميش الأطفال وأمرهم بالسكوت وتعنيفهم في المناسبات مثلاً6) الإقلال من شرب الماء بالذات أثناء التعليمالدماغ يتكون من 85٪ من الماء يجب كل خمس وأربعون دقيقة شرب كوب من الماء ( أوقنينة صغيرة ) و إذا لم يشرب يصدر الجسم حركات لاإرادية ( كحة - عطس - يحرك الكرسي- يسحب الطاولة ،، يظهر للمربي أنه يفتعل الإزعاج )7) عدم تناول وجبة الإفطارالناس الذين لايتناولون وجبة الإفطار سوف ينخفض معدل سكر الدم لديهم هذا يقود إلى عدم وصول غذاء كاف لخلايا المخ ممايؤدي إلى إنحلالهاالحذر من الوجبات السريعة8) التعليم بالتلقين وعدم مراعاة ميول وقدرات الطالب9) عدم تمكين الأطفال من عيش طفولتهم الطبيعية وإغراقهم في الأنشطة التعليميةالكتابة على الجدران سببها عدم التمكين من الكتابة الحرة في السنين الأول10) إلزام الطفل تصغير خطه في المرحلة الإبتدائيةالخط الكبير يرمز للثقة بالنفس والأمانإذا صغر الخط معناه فقد هاتين الصفتين .