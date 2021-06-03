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قسم اللمة العام
منتدى الشريعة الإسلامية
منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية
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حديث عجيب في فضل الصلاة على النبي ﷺ
كاتب الموضوع
ناصر dz
تاريخ النشر
منذ 32 دقيقة
ناصر dz
:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
7,334
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
منذ 32 دقيقة
#1
إلياس
:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,012
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
منذ 17 دقيقة
#2
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قسم اللمة العام
منتدى الشريعة الإسلامية
منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية
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