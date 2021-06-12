أجمل لحظات العمر أن تحب شخص يبادلك نفس الشعور ويشاركك الباقي من عمركأجمل لحظات العمر أن يرحمك الله برحمته وأن يغفر لك ذنبكأجمل لحظات العمر أن يتملكك الغضب وتتحكم تماما بكلامكأجمل لحظات العمر أن تجد صديق يخلص لك ويتحمل معك كل شيئ للقضاء علي أحزانكأجمل لحظات العمر أن يكون لديك أسرة تحبها وتحبك وتكون بجوارك وقت ألامكأجمل لحظات العمر أن يرزقك الله بأول طفل فتحتضنه بقوة ويتحقق حلم من أحلامكأجمل لحظات العمر أن يحبك جميع من حولك فيفرحون لفرحك ويعانون من معاناتكأجمل لحظات العمر أن تشعر في كل وقت براحة الضمير وتحمل كل مسؤلياتكأجمل لحظات العمر أن تدق السعادة بابك في كل حين وأن تبتعد الأحزان عن حياتكأجمل لحظات العمر أن تسامح كل شخص أخطأ في حقك وتتخلص نهائيا من عذابكأجمل لحظات العمر أن تعطف علي طفل يتيم وتأخذه بدفئ بين أحضانكأجمل لحظات العمر أن تشعر أنك حقا أخطـأت وتستفيد دوما من أخطائكأجمل لحظات العمر أن تمر بهذه اللحظات في كل أيامكمع خالص أمنياتي بقضاء أجمل اللحظات