Bfatiha
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 ماي 2021
- المشاركات
- 85
- النقاط
- 5
- محل الإقامة
- منتدي الامة الجزائرية
- الجنس
- أنثى
أجمل لحظات العمر أن تحب شخص يبادلك نفس الشعور ويشاركك الباقي من عمرك
أجمل لحظات العمر أن يرحمك الله برحمته وأن يغفر لك ذنبك
أجمل لحظات العمر أن يتملكك الغضب وتتحكم تماما بكلامك
أجمل لحظات العمر أن تجد صديق يخلص لك ويتحمل معك كل شيئ للقضاء علي أحزانك
أجمل لحظات العمر أن يكون لديك أسرة تحبها وتحبك وتكون بجوارك وقت ألامك
أجمل لحظات العمر أن يرزقك الله بأول طفل فتحتضنه بقوة ويتحقق حلم من أحلامك
أجمل لحظات العمر أن يحبك جميع من حولك فيفرحون لفرحك ويعانون من معاناتك
أجمل لحظات العمر أن تشعر في كل وقت براحة الضمير وتحمل كل مسؤلياتك
أجمل لحظات العمر أن تدق السعادة بابك في كل حين وأن تبتعد الأحزان عن حياتك
أجمل لحظات العمر أن تسامح كل شخص أخطأ في حقك وتتخلص نهائيا من عذابك
أجمل لحظات العمر أن تعطف علي طفل يتيم وتأخذه بدفئ بين أحضانك
أجمل لحظات العمر أن تشعر أنك حقا أخطـأت وتستفيد دوما من أخطائك
أجمل لحظات العمر أن تمر بهذه اللحظات في كل أيامك
مع خالص أمنياتي بقضاء أجمل اللحظات