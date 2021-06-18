الليمون .. صيدلية متكاملة فى منزلك

ويحتوى الليمون على فوائد غذائية وصحية كالتالى :







قليل السعرات الحرارية 29% , 87% ماء, 8% نشويات , قليل جد ا الصوديوم

والدهون , الليمون غنى بمضادات الأكسدة الطبيعية , يحسن من كفاءة الدورة

الدموية , يفيد مرضى قصور الدورة الدموية والدوالى والمفاصل والشيخوخة.,

والوقاية من السرطان .







الليمون مصدر جيد جدا للألياف الغذائية : 5% تحد من ارتفاع السكر والدهون بعد الوجبات

فيتامين سى : 112 مجم فى كوب عصير الليمون وتزداد فى القشرة الى 128 مجم

يفيد فى تكوين الكولاجين البروتين المسئول عن مرونة ونعومة ومتانة الجلد,

والحفاظ على لون الجلد ويساعد فى تكوين العظام وتكوين الأوعية الدموية

ويمنح الجسم حيوية ونضارة للأنه يساعد الجسم على امتصاص الحديد الموجودة فى

الغذاء.

فيتامين سى مضاد للأكسدة يحمى من السرطانات والتأثيرات الضارة لاشعة الشمس الفوق البنفسجية

فيتامين سى أيقونة الشفاء

فيتامين سى يرفع المناعة

هو حمض الأسكوربيك = ascorbic acid

فيتامين سى من المواد المضادة للأكسدة والتى تزيد من كفاءة الجهاز المناعى

فيتامين سى يمنع التأثيرات الضارة للنيكوتين على المواليد

يساعد على التتئام الجروح وزيادة المناعة

يوسع الأوعية الدموية , يحمى من أمراض القلب

يحافظ على جمال العين

يحمى من التسمم بالرصاص بتقليل معدلات الرصاص فى الدم

فيتامين ب6 : يسبب نقصه التهابات جلدية والتهابات اللسان والإكتئاب والقئ والتشنجات والأنيميا

الكالسيوم : 26مج% هام للأعصاب والعظام والأسنان والحركة

البوتاسيوم: 138 مجم % مهدئ وهام لتوازن الخلايا والسوائل

الفسفور : الهام للقوى الجسدية والفكرية



الليمون مصدر جيد للماغنسيوم : يساعد فى تخليق البروتين , كفاءة الجهاز العصبى , وانتاج الطاقة .



الثيامين فيتامين ب1: يحتاجه الإنسان لانتاج الطاقة للحفاظ على الشهية

الجيدة والهضم وإتزان الأعصاب والقدرة على التعلم وتذكر المعلومات .



الليمون دواء مطهر , طارد للبلغم , طارد لسموم الجسم , ينظف الجلد , مقوى عام .



الأفضل تناول الليمون كاملا أوإضافته للصلاطة أو كعصير طازج , وياحبذا لو تم عصر الليمون بقشره لزيادة كمية ...







الألياف : 10 % فى القشر مقارنة ب 5 %

فيتامين سى :129مجم فى القشر مقارنة ب53 مجم

البوتاسيوم :160 مجم فى القشرمقارنة ب 138 مجم

الكالسيوم : 133مجم فى القشر مقارنة ب 26مجم

قشر الليمون غنى بمركب الليمونين90% من محتوى الزيت الطيار , الليمونين

يعمل على رفع المناعة , وزيادة الإفرازات المعدية , يساعد على الهضم ويمنع

تقلصات عضلات المعدة , ويطرد الغازات وينشط الأمعاء ومدر للبول ومطهر

للجهاز التنفسى, يذيب الدهون مذيب قوى للكوليسترول , يحافظ على كفاءة

المرارة ويفيد فى إذابة حصوات المرارة.



أما أسباب نقص فيتامين سى فيرجع إلى غياب الثقافة الصحية , الحوامل والرضع

, الرضاعة الصناعية , مرضى سوء التغذية , المدخنون , مدمنى الكحول ,

الأغذية السريعة الغريبة , مرضى حساسية القمح ومرضى عيوب إمتصاص الطعام فى

الأمعاء الدقيقة.



أما الأدوية التى تخفض مستوى فيتامين سى فى جسم الانسان .. المسكنات ,

الكورتيزونات , الأسبرين بجرعات عالية , بعض الأدوية المدرة للبول .



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ويرى الدكتور بدران إن نقص فيتامين سى موجود فى المجتمع ولم يختفى , ليس

بسبب نقص تناول الأغذية الغنية به فقط , لكن أيضا بسبب الإستهلاك العشوائى

للأدوية خاصة الأسبرين والمضادات الحيوية وكليهما يخفض من مستويات فيتامين

سى فى الجسم .

يبلغ الإنتاج العالمى السنوى من الأسبرين 50 ألف طن أى ما يعادل 50 بليون قرص !

المضادات الحيوية تحتل المرتبة الأولى فى مبيعات الأدوية .. الثلث

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