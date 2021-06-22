إلياس
:: أستاذ::
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رسائل نازفة ...
للمجتمع وجهان أحدهما مُضيء ومُشرق والآخر كئيب ومُظلم
في هذا المتصفح سوف ننقل رسائل نازفة من الجانب الكئيب المظلم في المجتمع
قد يكون المتسبب في الجرح النازف فرد :
كالأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الزوج أو الصديق أو أي شخص قريب أو بعيد
وقد يكون عُرفاً وعادات وتقاليد رسخت في العقول فأصبحت كالشرع المنزل من السماء
ودائماً هناك ضحايا يتالمون بصمت
لأنهم لم يجدوا من يمد لهم يد العون لينتشلهم من هذا المستنقع الآسن
وربما رفعوا أصواتهم للدفاع عن حقوقهم فكممت أفواههم بالقهر والاستبداد
في هذا المتصفح المتجدد ...
سنكتب عن موقف معين بطريقة مختزلة وبسيطة لإيصال هذه الرسالة النازفة
وهدفنا إلقاء الضوء على تلك المواجع والآلام وأحياناً تكون جريمة نفسية ولا يعاقب عليها القانون
نريد من الجميع المشاركة إما بالتعليق أو الحوار لمناقشة تلك القضايا أو بكتابة رسالة نازفة
نريد من مجتمعنا أن يكون مضيئاً مشرقاً من جميع الجوانب
ولن يكون كذلك إلا بالقضاء على تلك السلبيات والعادات والتقاليد البالية التي تمتهن كرامة الإنسان
شاركوا معي لنشعل شموع الأمل ونمحو ظلام القهر والاضطهاد
فربما وصلت رسائلنا النازفة للمجتمع وكانت سبباً في تغيير الكثير من الأوضاع الاجتماعية المؤلمة
أتمنى أن أكون قد استطعت ايضاح الهدف من فتح هذا المتصفح
تابعونا في المتصفحات التالية وضعوا بصماتكم سواء بالتعليق أو فتح باب الحوار أو بكتابة رسالة نازفة من واقع المجتمع
للمجتمع وجهان أحدهما مُضيء ومُشرق والآخر كئيب ومُظلم
في هذا المتصفح سوف ننقل رسائل نازفة من الجانب الكئيب المظلم في المجتمع
قد يكون المتسبب في الجرح النازف فرد :
كالأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الزوج أو الصديق أو أي شخص قريب أو بعيد
وقد يكون عُرفاً وعادات وتقاليد رسخت في العقول فأصبحت كالشرع المنزل من السماء
ودائماً هناك ضحايا يتالمون بصمت
لأنهم لم يجدوا من يمد لهم يد العون لينتشلهم من هذا المستنقع الآسن
وربما رفعوا أصواتهم للدفاع عن حقوقهم فكممت أفواههم بالقهر والاستبداد
في هذا المتصفح المتجدد ...
سنكتب عن موقف معين بطريقة مختزلة وبسيطة لإيصال هذه الرسالة النازفة
وهدفنا إلقاء الضوء على تلك المواجع والآلام وأحياناً تكون جريمة نفسية ولا يعاقب عليها القانون
نريد من الجميع المشاركة إما بالتعليق أو الحوار لمناقشة تلك القضايا أو بكتابة رسالة نازفة
نريد من مجتمعنا أن يكون مضيئاً مشرقاً من جميع الجوانب
ولن يكون كذلك إلا بالقضاء على تلك السلبيات والعادات والتقاليد البالية التي تمتهن كرامة الإنسان
شاركوا معي لنشعل شموع الأمل ونمحو ظلام القهر والاضطهاد
فربما وصلت رسائلنا النازفة للمجتمع وكانت سبباً في تغيير الكثير من الأوضاع الاجتماعية المؤلمة
أتمنى أن أكون قد استطعت ايضاح الهدف من فتح هذا المتصفح
تابعونا في المتصفحات التالية وضعوا بصماتكم سواء بالتعليق أو فتح باب الحوار أو بكتابة رسالة نازفة من واقع المجتمع