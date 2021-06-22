رسائل نازفة ...للمجتمع وجهان أحدهما مُضيء ومُشرق والآخر كئيب ومُظلمفي هذا المتصفح سوف ننقل رسائل نازفة من الجانب الكئيب المظلم في المجتمعقد يكون المتسبب في الجرح النازف فرد :كالأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الزوج أو الصديق أو أي شخص قريب أو بعيدوقد يكون عُرفاً وعادات وتقاليد رسخت في العقول فأصبحت كالشرع المنزل من السماءودائماً هناك ضحايا يتالمون بصمتلأنهم لم يجدوا من يمد لهم يد العون لينتشلهم من هذا المستنقع الآسنوربما رفعوا أصواتهم للدفاع عن حقوقهم فكممت أفواههم بالقهر والاستبدادفي هذا المتصفح المتجدد ...سنكتب عن موقف معين بطريقة مختزلة وبسيطة لإيصال هذه الرسالة النازفةوهدفنا إلقاء الضوء على تلك المواجع والآلام وأحياناً تكون جريمة نفسية ولا يعاقب عليها القانوننريد من الجميع المشاركة إما بالتعليق أو الحوار لمناقشة تلك القضايا أو بكتابة رسالة نازفةنريد من مجتمعنا أن يكون مضيئاً مشرقاً من جميع الجوانبولن يكون كذلك إلا بالقضاء على تلك السلبيات والعادات والتقاليد البالية التي تمتهن كرامة الإنسانشاركوا معي لنشعل شموع الأمل ونمحو ظلام القهر والاضطهادفربما وصلت رسائلنا النازفة للمجتمع وكانت سبباً في تغيير الكثير من الأوضاع الاجتماعية المؤلمةأتمنى أن أكون قد استطعت ايضاح الهدف من فتح هذا المتصفحتابعونا في المتصفحات التالية وضعوا بصماتكم سواء بالتعليق أو فتح باب الحوار أو بكتابة رسالة نازفة من واقع المجتمع​